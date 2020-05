"Me cuesta mucho respirar por mi cuenta": Enfermera británica lucha contra el coronavirus para salvar su embarazo

¿Qué pasó?

Las placentas de 16 mujeres que dieron positivo al nuevo coronavirus durante su embarazo mostraron evidencia de lesión, según los exámenes patológicos realizados directamente después del nacimiento, según un nuevo estudio de Northwestern Medicine (Estados Unidos) publicado en la revista 'American Journal of Clinical Pathology'.

El paper precisa que, una vez realizado el análisis, se observó en las placentas muestras de flujo sanguíneo anormales entre las madres y sus bebés en el útero. Este hallazgo apunta a una nueva complicación que se genera a causa de la Covid-19.

¿Qué dijeron los especialistas?

"La mayoría de estos bebés nacieron a término después de embarazos normales, por lo que no se esperaría encontrar nada malo en las placentas, pero este virus parece estar induciendo alguna lesión en la placenta. No parece estar induciendo resultados negativos en los bebés nacidos vivos, según nuestros limitados datos, pero sí válida la idea de que las mujeres con Covid-19 deben ser monitoreadas más de cerca", explicó el autor principal del trabajo, Jeffrey Goldstein.

Por su parte, Emily Miller, también participante de la investigación, señaló que no se trata de "pintar un cuadro aterrador, pero estos hallazgos me preocupan. No quiero sacar conclusiones generales de un estudio pequeño, pero este vistazo preliminar sobre cómo Covid-19 podría causar cambios en la placenta tiene algunas implicaciones bastante significativas para la salud de un embarazo. Debemos discutir si debemos cambiar la forma en que monitoreamos a las mujeres embarazadas en este momento".

La especialista explicó que el examen de la placenta de una mujer permite a un patólogo seguir una hoja de ruta retroactiva de su embarazo, a fin de saber qué le pasó al bebé en el útero o qué podría pasarle tanto a la madre como al recién nacido.

"La placenta actúa como un ventilador para el feto, y si se daña, puede tener consecuencias nefastas. En este estudio tan limitado, estos hallazgos proporcionan algunas señales de que este ventilador podría no funcionar tan bien durante el tiempo que nos gustaría, si la madre da positivo en la prueba del SARS-CoV-2", concluyó Miller.

¿Causante de aborto?

De acuerdo a la investigación, 15 pacientes Covid-19 dieron a luz a niños vivos en el tercer trimestre, sin embargo una de las embarazadas tuvo un aborto espontáneo en el segundo trimestre. "Esa paciente era asintomática, así que no sabemos si el virus causó el aborto o no estaba relacionado. Los otros pacientes reportados tenían síntomas y tres de los cuatro tenían una severa inflamación en la placenta. Me gustaría ver más antes de sacar cualquier conclusión", precisó Goldstein.

El estudio también develó que sólo una de las 15 pacientes tenía preeclampsia o hipertensión. "Hay un consenso emergente de que hay problemas de coagulación y lesiones en los vasos sanguíneos en las pacientes de Covid-19. Nuestro hallazgo apoya que podría haber algo que se coagule sobre el coronavirus, y está sucediendo en la placenta", dijo Goldstein.

