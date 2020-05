¿Qué pasó?

Si tienes a uno o a varios gatos de mascota es probable que te hayas preguntado porque estos animales de compañía mueven sus patas - en contraposición con la otra- como si estuviera amasando algo.

John Bradshaw, experto en conducta gatuna de la Universidad de Bristol y autor de un nuevo libro, Cat Sense (En la mente de un gato), precisó en una entrevista con la revista National Geographic, que estos movimientos son una conducta que utilizarían estas mascotas si estuvieran con su madre.

¿Pide mimos?

Tras observar a gatos domésticos durante varios años, Bradshaw descubrió que esa acción de mover las patas como si estuvieran amasando algo "es una conducta que utilizarían con su madre. Todos los comportamientos que muestran hacia nosotros derivan de un modo u otro de la relación entre madre y cría. El gatito tiende a levantar la cola, frotarse con su madre, mover así las patas y ronronear. Y a cambio las madres los lavan y arreglan".

En este sentido, el especialistas destacó que los felinos "usan conductas que ya tienen en su repertorio para comunicarse con nosotros. No existen tantas conductas distintas, tal vez media docena".

Por otra parte, el experto señaló que partiendo de estas conductas, es posible que se puedan adiestrar los gatos y que aprendan lo que no deben hacer.

"Si tu gato ha desarrollado la costumbre (de subirse a la mesa de la cocina), hay unas cuantas formas de evitarlo. Se puede usar un juguete que tenga un muelle, de tal forma que cuando el gato suba a algún sitio, el juguete salte por el aire, al gato eso no le gustará y bajará", explicó Bradshaw.

Y apuntó que: "Otra (estrategia) razonable y benigna es usar una pistola de agua. Pero asegúrate de que el gato no sabe que la tienes. Los gatos no perdonan, y cuando se dan cuenta de que una persona les provoca ansiedad o les hace daño, mantienen las distancias".

Sociables hasta cierto punto

Aunque no lo pareciera, John Bradshaw manifestó que los gatos son animales sociables hasta cierto punto, pero no tanto como los perros.

"Mucha gente que tiene un gato decide que quiere tener otro, pensando que dos gatos serán el doble de divertidos. Pero tal vez los gatos no lo vean así. El mensaje sencillo que me gustaría transmitir es que si quieres tener más de uno, tengas cuidado, y estés preparado para renunciar a la idea si no sale bien", señaló el experto.