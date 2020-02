Regresar al trabajo, colegio o universidad, pagar las contribuciones y el permiso de circulación, comprar los útiles escolares y uniformes, entre otras obligaciones, hace que la llegada de uno de los meses menos queridos del año sea un dolor de cabeza para muchos.

Javiera Donoso, psicóloga especialista en reparación emocional y temáticas de autocuidado y autoestima, da prácticos consejos para sobrellevar de la mejor manera el arribo de marzo y además explica cuáles son los errores más comunes que cometemos en esta fecha.

¿Qué es recomendable hacer?

1- Ser flexibles: Lo ideal es darte un par de semanas para encontrar un estado de “confort” en este mes que suele estar cargado de responsabilidades. “Al ser un mes de inicio, es también un mes de ensayo y error, en el que debemos permitirnos insertarnos con calma en la rutina del año sin presiones.” Explica la especialista.

2- Días de transición: Javiera Donoso señala que es gran ayuda contar con unos días para hacer una transición entre las vacaciones y el inicio de las actividades de marzo, de esta manera el cambio no es tan brusco.

3- No dejes todo para última hora: Organizar con tiempo tus responsabilidades trae muchos beneficios para apaciguar el estrés propio de este mes. “Tener adelantados algunos de los hitos principales, como las compras de uniformes y los útiles escolares, pagar el permiso de circulación, etc. Te aporta la tranquilidad que todo marcha según lo previsto y esto reduce tu ansiedad de forma significativa.” Comenta la especialista en reparación emocional y temáticas de autocuidado y autoestima.

4- Comunícate con tu familia: Conversar en familia sobre lo que cada integrante puede aportar a que esta transición sea lo más fluida posible. “Por ejemplo, los padres pueden hablar con los niños y explicarles que se iniciará el cambio de horario con algunos días previos, para que la adaptación sea paulatina.” Aconseja la psicóloga.

5- Darnos cuenta de lo que este inicio significa para nosotros: Es importante saber qué expectativas, temores, ansiedades, aprensiones sentimos con la llegada de marzo y reflexionar en torno a esto, para que nuestra respuesta emocional sea regulada por la comprensión y racionalización.

¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos en marzo?

1- Hacer todo a última hora: Esperar el último momento para hacer todo y querer realizarlo en un solo día o fin de semana te provocará estrés. “Lo ideal es tener las tareas o hitos de marzo resueltos con tiempo y si no pudo ser así, pues tomarlo con calma y sin urgencia. Es mejor pedir una prorroga al colegio para traer todos los útiles, que llevarlos el primer día de clases, pero con el costo de un fin de semana tenso, con peleas o estrés familiar”. Enfatiza Javiera Donoso.

2- Tenerle “miedo” a marzo: Predisponerse a que será un mes difícil, tenso y estresante, pero no activar ninguna estrategia de manejo de estrés te puede jugar muy en contra. “Si tu sabes que en general no manejas bien este periodo del año, entonces necesitas estar más atento para acudir a estrategias de manejo de estrés a tiempo y no esperar verte agobiado o alterado”. Destaca la psicóloga.

3- Tener demasiadas expectativas en que esté todo resuelto la primera semana: Marzo es un mes de “marcha blanca” lo que implica tener paciencia y tolerancia a los cambios.

Finalmente, la psicóloga Javiera Donoso recomienda practicar el autocuidado no sólo en marzo sino que durante todo el año, es decir, continuamente tomar medidas para cuidar de nosotros mismos y de nuestras necesidades físicas, mentales, emocionales, financieras, ambientales y espirituales para poder tener una mejor calidad de vida.