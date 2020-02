View this post on Instagram

HAY LYME EN ARGENTINA La enfermedad de Lyme es transmitida por la picadura de garrapatas infectadas que pueden adherirse a cualquier parte del cuerpo. Esta enfermedad puede ser transmitida tanto de madres a hijos. Los síntomas de la enfermedad dependen de en qué fase de ésta nos encontremos, existiendo tres fases: temprana, diseminada y tardía: • Fase temprana: se caracteriza por la aparición de círculos concéntricos rojos alrededor de la picadura y la posible aparición de malestar, fiebres, dolores de cabeza y dolores musculares, como en una gripe. • Fase diseminada (desde días hasta semanas), la bacteria se esparce por el cuerpo y en pacientes no tratados puede incluso penetrar dentro del sistema nervioso con la capacidad de desarrollar neuroborreliosis, meningitis, parálisis facial, rigidez del cuello, y sensibilidad a la luz, hasta encefalitis provocando cambios en el humor, problemas para dormir, y llegando incluso a afectar al ritmo cardíaco • Fase tardía, pasados varios meses, los pacientes no tratados pueden desarrollar síntomas severos que afectan al cerebro, los nervios, los ojos, las articulaciones y el corazón, pudiendo llegar a la discapacidad del enfermo. La encefalomielitis puede afectar al comportamiento, llegando en algunos casos a confundirse con enfermedades psiquiátricas. #lyme #lymeargentina #enfermedaddelagarrapata #garrapata #lime