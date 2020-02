La organización de Personas para el Trato Ético de los Animales (PETA) considera que es ofensivo y hasta despectivo llamar "mascota" a tu perro, gato o cualquier otro animal de compañía.

"La forma en la que nos referimos a las cosas muestra cómo pensamos sobre ellas. Se necesita un ajuste en nuestro idioma para hablar de los animales de nuestros hogares", ha afirmado Jennifer White, presidenta de la institución, durante una entrevista en el programa Good Morning Britain, de la red televisiva británica.

De acuerdo al ABC de España, los comentarios de la activista fueron emitidos luego que Ingrid Newkirk, fundadora de PETA, ofreciera unas declaraciones en las que afirmó que los animales son individuos con sentimientos e intereses no algo un objeto o una cosa que se tiene.

Evidentemente las reacciones ante la postura de White no se hicieron esperar. De hecho, el conductor del programa de televisión la cuestionó sobre si tenían planes de cambiar el nombre de la organización debido a que incluye la palabra "pet" (mascota en inglés).

Ante la interrogante, la activista aclaró que PETA es un nombre compuesto por siglas y que no hace referencia a la mencionada palabra anglo.

Finalmente, la joven aclaró que la intención de la instancia no es eliminar la palabra sino sustituirla por una más amable como "compañero".

Animal welfare group PETA want people to refer to their pets as companions.@piersmorgan is not impressed! 😂😂 pic.twitter.com/BtVLAprwWY