Globos de Oro. Empezó la cuenta regresiva

Este domingo a las 22:00h GMT-3 se realiza la versión LXXVII (77°) de la ceremonia y entrega del premio en reconocimiento a profesionales del mundo del cine y la televisión, otorgado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. El Globo de Oro.

Luego vendrán los Premios Oscar.

Para eso, entre el 2 y el 7 de enero, los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, estarán decidiendo quiénes irán nominados. El 9 de febrero se hará la entrega de la estatuilla más preciada de la experiencia en la “Gran Pantalla”.

Volvamos a Los Globos y nos vamos de cahuín, porque todavía no sabemos nada. Pero la especulación nos hará libres.

Básicamente, lo que no podemos dejar de saber son las películas nominadas y los actores. Es el suculento plato de fondo.

A saber, en la categoría Mejor Película de Drama van «Los dos Papas», «1917», «El Irlandés», «Joker» e «Historia de un matrimonio».

El voto es secreto, pero no le van a contar a nadie, así que les revelo el mío.

— «Historia de un Matrimonio», todo el rato.

Lejos lo más conmovedor que ha salido en el último tiempo. De una simpleza y sensibilidad increíble. De esa que cuesta encontrar.

El voto también está sujeto a las ideas y convicciones de cada uno.

«El Irlandés» de Scorsese, aparte de ir como Mejor Película de Drama, va con Mejor Director, Mejor Guión y 2 nominaciones a Mejor Actor Secundario. Joe Pesci y Al Pacino.

Así, con De Niro fuera de competencia, se abre el paso para el premio a Mejor Actor de Película de Drama. Joaquin Phoenix en «Joker» y Adam Driver en «Historia de un Matrimonio» corren con ventaja.

Sorprende, además, la nominación de Jonathan Pryce, como el Papa Francisco, a cambio de un silencio absoluto sobre Anthony Hopkins como Benedicto XVI, quién lo ejecuta como el animal romántico y salvaje que es.

— Tampoco lo pienso. Le doy El Globo a Adam Driver. Con un abrazo y un beso.

Lo que ya no sorprende en lo absoluto, es la ausencia de mujeres nominadas al trabajo de Dirección. Desde que se gestó este reconocimiento, en 1944, sólo cinco mujeres han sido nominadas alguna vez. Y solo una lo ha conseguido. Barbara Streisand en «Yentl», quien también actuaba. Y de hombre.

Es inadmisible que exista una absoluta ausencia de reconocimiento en este campo para su trabajo. Las películas no se dirigen solas. Ni tampoco lo hacen solo los hombres.

Lorene Scafaria con «Hustlers», donde Jennifer López va como Mejor Actriz Secundaria, Marielle Heller con «A Beautiful Day in the Neighborhood», y Lulu Wang con su «The Farewell».

Pero ni las gracias.

Estamos mal, chiquillos. A no ser que se invente la categoría para Mejor Directora, a las chiquillas las seguirán dejando como puertas pateadas.

Si han eliminado categorías como Mejor Película Extranjera Hablada en Inglés, Mejor Película que Promueva el Entendimiento Internacional e incluso Mejor Documental, no creo que sea tan difícil legislar por “Mejor Directora”. Es un desaire. Existen 14 categorías para Cine. Y 11 para TV.

Tarantino, 9 nominaciones, 2 Globos ganados.

Scorsese, 9 nominaciones, 3 Globos ganados.

Mendes, 3 nominaciones, 1 Globo ganado.

Phillips («Joker») nunca ha sido nominado a Mejor Director. Pero «Hangover» ganó Mejor Musical o Comedia el 2010. Vamos a ver qué pasa.

«Joker» ha sonado mucho.

— Mi voto es nulo.

El nuevo rostro en esta categoría es el de Bong Joon-ho con «Parasite» y ojo que el cine koreano, hace rato, baila hasta altas horas de la madrugada. No la he visto. Por eso también me abstengo. Le iría a ciegas a la koreana, pero me van a retar.

En las categorías de TV me llevé las sorpresas más gratas.

¡«Barry» va por Mejor Serie Musical o Comedia!

— Hago mi marca en el voto con mucho cuidado, para que no me lo cuenten como nulo.

Entretenidísima serie. Un sicario se inscribe en un taller de actuación. Y actúa pésimo.

Protagonizada por Rainn Wilson (el genial actor detrás de Dwight en «The Office» US), y Bill Hader fue postulado a Mejor Actor en Serie Musical o Comedia.

— No es necesario que lo diga.

También está Billy Porter de «Pose». En particular, no es mi favorito de la serie. Pero sí una grata sorpresa.

Y, más allá de lo que comenzó a significar para muchos desde hace un tiempo, qué recién conocieron, producto de una película basura, está Rami Malek por «Mr. Robot». Serie de arreglos florales, Estados en Toque de Queda y Leyes Marciales. De alto impacto. Actorazo.

Ya compré mi picoteo para el domingo. Al fin tengo un panorama.

Y un mensaje al Jurado de Los Globos: ¡No me hagan enojar!

Zona tres datos:

1.- «La La Land» ganó en todas las 7 categorías a las que fue nominada el 2017.

2.- «El Padrino III» fue nominada a 7 categorías. No ganó ninguna.

3.- No me hagan enojar, Señores del Jurado, miren que compré unos quesos caros y no los quiero tirar a la pantalla.