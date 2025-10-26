26 oct. 2025 - 09:30 hrs.

La noticia de que Camilo Zicavo se convertirá en padre junto a Daniela Pérez no solo generó reacciones positivas. Muchos usuarios cuestionaron que la pareja haya decidido dar este paso apenas un año después del mediático quiebre matrimonial del músico con Denise Rosenthal.

La separación entre los artistas se hizo pública en septiembre de 2024. En ese momento, surgieron rumores que señalaban a Daniela —hija de los actores Claudia Pérez y Rodrigo Muñoz— como la tercera en discordia. Sin embargo, en un giro inesperado, Camilo aclaró que él fue la víctima de una infidelidad por parte de Denise.

Claudia Pérez defiende a su hija Daniela tras críticas por embarazo con Camilo Zicavo

En la publicación de Instagram de los futuros padres, compartieron una ecografía correspondiente a septiembre pasado, lo que indica que Daniela ya tendría algunos meses de gestación. Aunque limitaron los comentarios, varios usuarios recurrieron a X (Twitter) para expresar sus opiniones.

Entre los mensajes se leen frases como: "Camilo Zicavo haciendo familia con la 'nada que ver'", "el Camilo Zicavo formando familia con la misma mina que 'no pasaba nada'", y "encuentro raro que Camilo Zicavo y su pareja anuncien que van a ser papás después de dos días en que Denise Rosenthal anuncia música".

Ante esta situación, Claudia Pérez, actualmente parte del elenco de la teleserie de Mega "Aguas de Oro", decidió romper el silencio con un contundente mensaje en defensa de su hija, dirigido "a todos los haters".

La intérprete compartió una fotografía junto a su pareja en la cima del mirador Morro Las Papas, en la comuna de Las Condes. En la publicación se dirigió directamente a los detractores de Daniela: "Los invito a subir cerro, conectar con la naturaleza y salir de casa".

