Lamine Yamal y Nicki Nicole confirman su relación amorosa: Celebraron juntos el cumpleaños de la cantante

25 ag. 2025 - 17:07 hrs.

¿Romance confirmado? Nicki Nicole y Lamine Yamal ya no esconden su relación amorosa. La pareja del momento publicó su primera foto juntos en redes sociales, provocando una ola de reacciones entre sus seguidores.

Los rumores de que había algo más que amistad fueron primero reportados por el tiktoker Javier Hoyos. Poco después, la cantante y el futbolista fueron vistos en Mónaco, y al regresar a Barcelona, los paparazzi no dejaron pasar la oportunidad de fotografiarlos en el aeropuerto.

Lamine Yamal y Nicki Nicole confirman su relación amorosa

Este lunes, la artista argentina cumplió 25 años, y el jugador del Barcelona aprovechó la ocasión para subir una romántica fotografía de su celebración juntos, la que incluyó tiernos detalles como una gran torta de cumpleaños, un ramo de flores y globos en forma de corazón.

Por su parte, Nicki se limitó a replicar la foto en sus redes, acompañándola con emojis de corazón en llamas.

Nicki Nicole y Lamine Yamal/Instagram

Críticas por la diferencia de edad

La cantante de "Una foto" ha sido objeto de críticas debido a la diferencia de edad que mantiene con la joven promesa del Barça, quien cumplió 18 años en julio.

En respuesta a lo anterior, la trasandina compartió una potente reflexión en el marco de esta nueva vuelta al Sol. "En un mundo donde todo va rápido, y todo se critica, elegí el tiempo y buscar dejar de complacer", escribió.

"Casi, pero casi que me tomo en serio los comentarios de gente que no me conoce y cree saber más de mí que yo misma. Hoy es mi cumpleaños, 25 años tardé en darme cuenta de que mi vida es mía y que mis tiempos son míos, 25 tardé en entender que cada persona tiene su camino y su lucha interna", manifestó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @nicki.nicole

Todo sobre Famosos