"Te invito a disfrutar...": Cathy Barriga reaparece en redes promocionando conocido chocolate

23 ag. 2025 - 19:15 hrs.

El pasado abril, el 9° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para Cathy Barriga, quien desde entonces mantuvo un perfil más bien bajo en redes sociales.

Sin embargo, recientemente la exalcaldesa de Maipú volvió a hacer uso de su perfil de Instagram, el cual utilizó para promocionar un producto viral: el Chocolate Dubai.

Cathy Barriga promociona Chocolate Dubai

El chocolate Dubai se ha mantenido como un favorito de las redes sociales desde hace algunos meses, donde se viralizó por su peculiar receta, que combina chocolate, pistacho y knafe, lo que ha llevado a diversos famosos a unirse a la tendencia actual y promocionar el producto.

Y ahora, Cathy Barriga se encuentra entre ellos, pues a través de sus historias de Instragram compartió un peculiar video en el que aparece degustando el dulce del momento.

"La felicidad se encuentra en distintos momentos. Uno de ellos, para mí, es el chocolate. Te invito a disfrutar de esta explosión de sabor y colores... Dubai Chocolate", se le escucha decir a la exedil en el registro, que fue compartido por la página y posteriormente reposteado por ella.

Instagram

Además, el emprendimiento informó que tenían un descuento especial "para todos los seguidores de Cathy Barriga (...) ¡Muchas gracias, hermosa!".

No conforme con eso, la exautoridad de Maipú también hizo el llamado a participar en un concurso de la página, a través del cual se podían obtener cuatro barras de chocolate Dubai.

Revisa el video de promoción de Cathy Barriga

Todo sobre Cathy Barriga