Millaray Viera reapareció en redes sociales tras días de ausencia: Reveló que estuvo internada

22 ag. 2025 - 18:12 hrs.

Si bien hace ya varios años que Millaray Viera no se encuentra en el mundo de la televisión, la hija de Gervasio y Mónica Aguirre sigue conectada con sus fans mediante redes sociales, en las que acumula cientos de miles de seguidores que están atentos a cada uno de sus pasos.

Por lo mismo, no era de extrañar que existiera preocupación entre sus fans debido a que hace varios días ella no había subido fotos ni historias a su cuenta de Instagram.

Millaray Viera regresa a sus redes sociales

En horas de la tarde de este viernes 22 de agosto, Millaray Viera regresó a su cuenta de Instagram mediante una historia en la que aparece recostada en el catre de una conocida clínica del sector oriente, realizando un signo de la paz con sus dedos frente a la cámara.

"Estuve algunos días internada, amigos, pero ya estoy en casita muy regaloneada", redactó, agregando un emoji de un corazón, aunque sin revelar el motivo que la llevó a dicho recinto asistencial.

Historia de Millaray Viera

El presente amoroso de Millaray Viera

Actualmente, Millaray Viera está disfrutando de una nueva etapa en el amor junto al ingeniero comercial Jorge Matte Capdevila, miembro de la influyente y acaudalada familia Matte, que es dueña de grandes empresas que operan tanto en Chile como en otros lugares del mundo.

En conversación con la revista Velvet, la comunicadora —hoy rostro publicitario de una reconocida marca de perfumes— confesó que su alejamiento de la pantalla chica le permitió reconectar con sus hijas y, sobre todo, "perder el miedo a algo tan básico como subsistir sin la TV".

Jorge Matte y Millaray Viera

Respecto de su situación sentimental, señaló que prefiere mantener la relación en privado. "A mí no me gusta hablar de Jorge, porque sé que no pertenece a este mundo y que valora mucho su privacidad, su intimidad. Siento que mi deber como pareja es respetar eso", aseveró.

Sin embargo, destacó que el largo periodo de soltería que vivió antes de conocerlo fue clave para el vínculo que hoy mantiene: "Fue un tiempo para observarme, entender qué quería, qué estaba haciendo mal. Y en ese proceso, apareció otra persona (Jorge)".

