Carla Jara lanza su propio emprendimiento de productos de belleza: Estos son los precios

La recordada exparticipante de "Mekano", Carla Jara, comenzó un nuevo emprendimiento ligado a la belleza, al igual que otras celebridades como María José "Coté" López o Javiera Díaz de Valdés, quienes ya se han hecho un nombre en este competitivo mercado.

Bajo el nombre de "Belleza Carla Jara", la también actriz lanzó su primera colección de cremas y productos para el cuidado de la piel, específicamente enfocados para el rostro.

Los productos de "Belleza Carla Jara"

El emprendimiento de Carla Jara ya tiene su propia página web, y es allí donde se comercializan cada uno de los productos que están a la venta. Los precios oscilan entre los $10.990 a los $23.990 y ofrecen envío gratis si se desembolsa más de 35 mil pesos.

Las categorías de productos que por ahora vende Carla se distribuyen entre cremas hidratantes, sérum de piel, agua micelar y bruma facial. Se venden tanto en formatos unitarios como en estuches, siendo esta última opción la que permite ahorrar algo de dinero.

A modo de ejemplo, la crema hidratante de día y la de noche, tienen cada una un precio de $23.990, si se compran por separado. Al adquirir el pack, en el cual se encuentran ambos productos, el valor de oferta es de $35.990.

Carla Jara promete que sus productos son libre de crueldad animal, es decir, que en su proceso de composición no hubo pruebas ni testeos en animales.

