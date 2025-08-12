Gonzalo Valenzuela habla del duro momento que vivió por enfermedad de su hijo mayor: "Se me pasó de todo por la cabeza"

12 ag. 2025 - 18:55 hrs.

El actor Gonzalo Valenzuela, quien actualmente se encuentra casado con la modelo e influencer Kika Silva, entregó detalles de uno de los episodios más difíciles que le ha tocado vivir y que se relaciona con la salud de su hijo mayor, Silvestre Valenzuela, fruto de su ex relación con la actriz argentina Juana Viale.

El intérprete reveló que su primogénito sufrió un ataque de epilepsia en 2023, hecho que le provocó temor, pues los síntomas de la enfermedad no eran conocidos en su totalidad por el actor.

"Fue una experiencia traumática"

"Es importante poder compartir estas experiencias, porque yo me cagué entero. Yo no sabía cómo... qué es lo que era, qué es lo que estaba pasando. Fue conmigo, lo tuve inconsciente mucho rato. Se me pasó de todo por la cabeza", sinceró Gonzalo Valenzuela en el podcast "Código Púrpura" de Radio Universo.

Luego, el actor valoró que haya espacios de conversación en los que se pueda entregar la experiencia propia en torno a las enfermedades. "La ignorancia en estos temas es súper complejo", reconoció Valenzuela.

Sobre la crisis de epilepsia que tuvo Silvestre a sus 12 años, el intérprete dijo que "fue una experiencia traumática, yo no sabía nada. Estaba solo con él y cambió nuestras vidas para siempre".

"Fue súper fuerte. Yo estaba acá, en mi casa, y mis hijos me pidieron dormir en mi cama. Cuando me fui a acostar, desperté con unos golpes y no entendía qué estaba pasando. Silvestre estaba en un estado irreconocible. Se me paralizó el cuerpo, lo agarré en brazos para que su hermano no despertara. Salí corriendo con él", contó Gonzalo Valenzuela sobre el día en que su hijo sufrió la crisis.

El intérprete también sinceró que, en un momento, se puso en el peor escenario. "Pensé que se había muerto en un minuto, estaba pálido, con los labios morados, los ojos desorbitados. Y luego de que terminaron las convulsiones, estuvo inconsciente mucho rato después del ataque. Salí y había un amigo, un vecino, que nos llevó a la clínica a las 4 de la mañana", dijo.

Por último, y luego de que los médicos le confirmaran que Silvestre tenía epilepsia, Gonzalo Valenzuela reconoció que "me calmé un poco. Pero había que hacer estudios para saber cuál era, hay distintos grados".

Todo sobre Gonzalo Valenzuela