Comienza la venta de entradas para Lollapalooza 2026: Así puedes comprar tickets

12 ag. 2025 - 10:30 hrs.

Este martes 12 de agosto a las 12:00 horas comienza la venta de entradas para Lollapalooza 2026, evento musical que suma más de 10 ediciones realizadas en Chile, y que para el próximo año vuelve al lugar que lo vio nacer en nuestro país: el icónico Parque O'Higgins, en la comuna de Santiago.

Es importante que sepas que aún no se dan a conocer a los artistas que vendrán a Lollapalooza 2026, que se realizará entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo.

Venta de entradas

Al momento de acceder a Ticketmaster, las primeras entradas que comenzarán a venderse son los pases que permiten ingresar a los 3 días del Festival en sus diferentes modalidades: General, Lolla Lounge y Lolla Platinum.

El pase de 3 días de venta General tiene el preciado pase Early Bird, cuyo precio es casi 100 mil pesos más barato que el de la Preventa 1. A continuación, revisa los precios de cada uno de los boletos.

Pase tres días (Venta General)

Early bird: $168.800

Preventa 1: $264.800

Preventa 2: $280.000

Preventa 3: Por confirmar

Clientes del Banco de Chile y Cenco Malls pueden comprar tickets de preventa con un 20% de descuento. Así quedan los precios de cada una de las categorías con dicha rebaja:

Preventa 1: $217.200

Preventa 2: $230.000

Preventa 3: Por confirmar

Quienes deseen vivir una experiencia más exclusiva, tienen la opción de comprar el pase de tres días para los pases Lolla Lounge y Lolla Platinum.

Pase tres días Lolla Lounge

Preventa 1: $588.000

Preventa 2: $694.400

Preventa 3: $795.200

Pase tres días Lolla Platinum

Preventa 1: $952.000

Preventa 2: $1.075.200

Preventa 3: $1.187.200

Pases diarios

Es importante destacar que si bien se liberó el valor de los pases diarios, que permiten ingresar solo a un día de Lollapalooza, estos comienzan a ser vendidos una vez que se haya dado a conocer la programación diaria de cada una de las jornadas del evento.

A continuación puedes revisar el precio de los tickets:

Pases diarios

Preventa 1: $164.700

Preventa 2: Por confirmar

Preventa 3: Por confirmar

Pases diarios con 20% de descuento

Preventa 1: $135.300

Preventa 2: Por confirmar

Preventa 3: Por confirmar

