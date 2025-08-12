Comienza la venta de entradas para Lollapalooza 2026: Así puedes comprar tickets
- Por Nicolás Escárate
Este martes 12 de agosto a las 12:00 horas comienza la venta de entradas para Lollapalooza 2026, evento musical que suma más de 10 ediciones realizadas en Chile, y que para el próximo año vuelve al lugar que lo vio nacer en nuestro país: el icónico Parque O'Higgins, en la comuna de Santiago.
Es importante que sepas que aún no se dan a conocer a los artistas que vendrán a Lollapalooza 2026, que se realizará entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo.
Venta de entradas
Al momento de acceder a Ticketmaster, las primeras entradas que comenzarán a venderse son los pases que permiten ingresar a los 3 días del Festival en sus diferentes modalidades: General, Lolla Lounge y Lolla Platinum.
El pase de 3 días de venta General tiene el preciado pase Early Bird, cuyo precio es casi 100 mil pesos más barato que el de la Preventa 1. A continuación, revisa los precios de cada uno de los boletos.
Pase tres días (Venta General)
- Early bird: $168.800
- Preventa 1: $264.800
- Preventa 2: $280.000
- Preventa 3: Por confirmar
Clientes del Banco de Chile y Cenco Malls pueden comprar tickets de preventa con un 20% de descuento. Así quedan los precios de cada una de las categorías con dicha rebaja:
- Preventa 1: $217.200
- Preventa 2: $230.000
- Preventa 3: Por confirmar
Quienes deseen vivir una experiencia más exclusiva, tienen la opción de comprar el pase de tres días para los pases Lolla Lounge y Lolla Platinum.
Pase tres días Lolla Lounge
- Preventa 1: $588.000
- Preventa 2: $694.400
- Preventa 3: $795.200
Pase tres días Lolla Platinum
- Preventa 1: $952.000
- Preventa 2: $1.075.200
- Preventa 3: $1.187.200
Pases diarios
Es importante destacar que si bien se liberó el valor de los pases diarios, que permiten ingresar solo a un día de Lollapalooza, estos comienzan a ser vendidos una vez que se haya dado a conocer la programación diaria de cada una de las jornadas del evento.
A continuación puedes revisar el precio de los tickets:
Pases diarios
- Preventa 1: $164.700
- Preventa 2: Por confirmar
- Preventa 3: Por confirmar
Pases diarios con 20% de descuento
- Preventa 1: $135.300
- Preventa 2: Por confirmar
- Preventa 3: Por confirmar
