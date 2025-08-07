Kidd Voodoo sorprende conduciendo Meganoticias Alerta en reemplazo de "Sepu": "Hay que probar cosas nuevas"

07 ag. 2025 - 16:18 hrs.

Una inesperada aparición fue la que protagonizó Kidd Voodoo este jueves 7 de agosto en Meganoticias Alerta. El cantante urbano sorprendió a la audiencia al tomar el lugar de Rodrigo Sepúlveda y asumir, por varios minutos, la conducción del noticiero.

Tras una pausa comercial, David León, nombre real del artista, se posicionó ante la cámara y comenzó a contar qué fue lo que lo trajo hasta el espacio de noticias. "Me imagino ustedes se están preguntando qué estoy haciendo acá. Bueno, les cuento, estoy reemplazando a Sepu un ratito, se fue a comer, estaba un poquito hambriento", señaló.

Acto seguido, presentó parte del bloque internacional junto a Marianne "La Gringa" Schmidt y, más tarde, dio paso a la sección del tiempo junto al meteorólogo Jaime Leyton. Fue en ese preciso momento cuando Rodrigo Sepúlveda regresó al estudio.

"¿Esto es Alerta?", atinó a decir el periodista, quien quedó descolocado al ver al cantante, que además lucía un look muy parecido al suyo. "Sí, tu programa. ¿No te avisaron?", le respondió el intérprete de "Tas Texteandome".

Consultado sobre la razón de su visita, el joven oriundo de Maipú aclaró que su participación sería solo por este jueves. "Hay que probar cosas nuevas. Nuevas experiencias, la gente está muy atenta a esto y tú lo haces bastante bien, así que tengo un buen ejemplo", afirmó.

Finalmente, el cantante se refirió a su intervención en el Metro de Santiago, donde interpretó algunas de sus canciones como parte de la promoción de su nuevo disco "Satirología: Deluxe Edition", que incluirá 18 temas.

"Si bien este nuevo disco tiene mucho urbano, tiene muchas colaboraciones internacionales, artistas reconocidos como Dei V, Ryan Castro, Ñengo Flow, está también este apartado que es más de música instrumental, lo que es el rock, que es como lo que hago yo con mi banda Resonancia Éteria", explicó.

