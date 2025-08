"Basta de mediocridad": La rabia de José Antonio Neme ante falta de infomación por tragedia en mina El Teniente

04 ag. 2025 - 12:17 hrs.

Un mensaje de empatía fue el que tuvo José Antonio Neme durante la mañana de este lunes 4 de agosto en el "Mucho Gusto", tanto con los familiares como con los amigos, colegas y cercanos a los 6 mineros que fallecieron tras un derrumbe en la mina El Teniente, dependiente de la estatal Codelco.

Todo se dio luego que uno de los trabajadores, en contacto con el matinal, revelara los cuestionamientos de los que han sido víctimas en redes sociales y plataformas, de parte de algunos que han desestimado los llamados a justicia que ellos han venido realizando con ahínco desde el inicio de la tragedia.

La ira de Neme

Neme aseguró que si él estuviera en ese lugar, haría lo mismo e incluso más. "Mucha gente puede decir: 'Ay, que nosotros no entendemos nada, que Neme nuevamente está haciendo un show'. A toda la gente que encuentra que yo estoy haciendo un show, tienen toda la libertad de cambiar de canal", indicó de entrada.

En esta línea, agregó: "hay seis personas muertas. Si esas seis personas fuera un tío mío, a Máximo Pacheco yo lo agarro donde lo encuentre".

"La gente que escribe en redes sociales o que está viendo a esta hora, probablemente lo mira como si esto se fue se tratara de un documental de Netflix. Pero póngase un segundo, sí, un segundo en que el minero muerto fuera su marido, que acaba de salir de su casa. Usted estaría supertranquila diciendo: 'Ay, pero bueno, esperen la investigación, las cosas se arreglan así investigando'", añadió.

José Antonio Neme

Por lo anterior, el animador anticipó que no iba a "bajar los decibeles, porque hay cinco o seis personas muertas (...) yo no me estoy enchuchando porque subió el dólar y bajó el peso".

"Yo, si fuese un familiar directo de esos trabajadores, mira, les tiro el televisor por la cabeza, aunque no arregle nada, pero por último descargué mi rabia que es absolutamente legítima", sumó.

Asimismo, cuestionó la parsimonia con la que se anunció la investigación del caso. "¿Y nos vamos a conformar con que venga un ingeniero en minas y diga: 'Sí, bueno, vamos a abrir una investigación'? La misma investigación del sicario, que no sabemos dónde chucha está", cuestionó.

"Hace ocho años escucho las mismas pelotudeces. Basta de mediocridad, las cosas tienen que funcionar bien, tiene que hacerse preciso, tiene que ser exacto en el dato que se entrega y la explicación debe ser coherente", añadió.

Al cierre, se hizo cargo de posibles críticas en su contra. "¿Soy populista yo que hablo por la gente y no populista los que roban o los que dicen mentira en cámara, eso no es populismo? Cuando una persona con un nivel de esa envergadura conteste una pelotudez, también está mintiendo de alguna u otra manera. Entonces yo estoy con los trabajadores", finalizó.

