Inna Moll se enfrenta a rumores de que "compró" su triunfo en el Miss Universo Chile: "Es triste"

Hace varias semanas viene circulando la teoría en redes sociales que indica que el concurso del Miss Universo Chile 2025 se encuentra viciado. Concretamente, acusan de que está "comprado" para que la representante de Vitacura, Inna Moll, gane.

Un rumor que fue iniciado por una cuenta de X (@shaddyprincesss) que ha ido adelantando cada una de las etapas del Miss Universo Chile. Por ejemplo, reveló cómo sería el show de la semifinal algunos días antes de su realización, incluyendo hasta la canción que Emilia Dides interpretó. Todos sus pronósticos se terminaron cumpliendo.

Y para la final, que será este viernes, también dio a conocer el cronograma a inicios de esta semana, adelantando que vendría Victoria Kjaer, la actual Miss Universo. Esto también fue confirmado durante la noche de este miércoles 30 de julio por la organización.

La reacción de Inna Moll

Coincidencia —o no—, Inna Moll no se hace cargo de esta teoría. De hecho, en una conversación con Las Últimas Noticias (LUN), criticó que este tipo de comentarios no hace más que invalidar su postulación, la cual afirma no ha tenido ningún tipo de anomalía.

"Es muy triste la verdad, porque si yo llegase a ganar no voy a tener ningún tipo de mérito por toda esta gente que está inventando cosas, aparte, dan datos como si hubiese una fuente cercana o de peso. Si lo tuviera comprado no estaría en todos los ensayos, no llegaría a la hora todos los días, no estaría maquillada, entaconada e invirtiendo todo lo que estoy invirtiendo en un proceso tan largo y tan lindo", dijo.

Además, lamentó que el rumor ya se instaló entre sus contendoras. "Hasta mis compañeras en algún momento lo han preguntado. Yo no quería ni traerlo a la mesa porque trabajo en las redes, pero que mis compañeras pregunten es triste, porque ellas también están concursando y deben pensar que tengo todo comprado. Le he puesto tantas ganas y tanto amor a este proceso que eso le quita mérito", añadió.

Las otras aspirantes, si bien no le han dicho a ella directamente, sí lo han hecho a amigas de Inna. "Es un rumor y pucha, ¿qué les puedo decir?, les digo que no es así, pero si no quieren creerlo es cosa de ellas. Es difícil enfrentarlo", cerró.

