A más de un mes del quiebre: Diego Urrutia se refirió al fin de su relación con Carla Jara

30 jul. 2025 - 11:03 hrs.

El comediante Diego Urrutia recordó recientemente cómo fue el momento en que lo abordó un programa de farándula para preguntarle sobre su quiebre con Carla Jara, con quien comenzó una relación que apenas alcanzó a durar cerca de un año.

¿Qué fue lo que dijo? Al ser interpelado por una periodista de CHV a comienzos de junio de este 2025, Diego respondió a la pregunta sobre los factores que incidieron en el quiebre que, "ni siquiera he hablado con mis amigos y les voy a contar a ustedes… No tiene que ver con eso. No quiero dar ninguna versión, porque diga lo que diga igual, lo van a usar como material, lo van a tergiversar".

"Lo único que puedo decir es que nos queremos harto y son cosas de la vida, pero uno nunca sabe lo que va a pasar más adelante. Está en ‘veremos’, ni yo sé lo que va a pasar", añadió en ese entonces.

El análisis de sus palabras a casi dos meses

Este martes, en otro programa de CHV, Diego Urrutia recordó este incómodo momento que vivió junto a la reportera del espacio de farándula, hablando escuetamente sobre el quiebre que atravesó con la exparticipante de "Mekano".

Diego Urrutia y Carla Jara

"Igual es incómodo porque la Carla también está expuesta, entonces uno no quiere decir algo que pueda dañarla a ella. Si fuera por mí, no hubiera dado ninguna declaración. Me hubiese quedado absolutamente callado, pero igual me dio pena ver a la periodista afuera por horas y con frío", indicó.

"No tengo nada malo que decir de Carla como persona", sentenció al cierre, finalizando así el tema que lo concierne a él y la actriz.

