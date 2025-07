Carolina "Rancherita" Molina fue víctima de violento asalto en terminal de buses de Santiago: "Lo dejé todo rasguñado"

29 jul. 2025 - 17:05 hrs.

Carolina Molina, conocida artísticamente como "La Rancherita", vivió un angustiante momento mientras esperaba un vehículo de aplicación en las afueras del terminal de Turbus, en la comuna de Estación Central. La cantante fue víctima de un violento asalto.

A través de su cuenta de Instagram, Molina relató cómo sucedieron los hechos. Según contó, debía viajar a Santiago para cumplir con las promociones de su nuevo proyecto musical: "Yo vivo en la Quinta Región, entonces mi camioneta falló y para no fallar en el programa, tomé un bus".

"Tomé un bus muy tarde, sola, porque en realidad mi asistente está aquí en Santiago y si yo hubiera llegado con mi camioneta, paso a buscarlo y me acompaña y todo, pero ya no alcanzaba (…) me baje en el terminal Turbus, oscurísimo todo", continuó.

La artista detalló que salió a la calle para abordar un vehículo de la aplicación Uber, sin embargo, como el conductor no lograba ubicarla, tuvo que esperar unos minutos. Fue en ese momento cuando advirtió que un hombre en bicicleta la observaba de manera sospechosa.

Carolina Molina/Instagram

"No sé qué onda, fue algo tan rápido. De la nada [el hombre] apareció detrás de mí en la bicicleta y me agarra el teléfono y me lo quita de las manos", explicó.

Acto seguido explicó que tuvo una riesgosa reacción: "Tengo súper buenos reflejos, entonces alcancé a reaccionar y lo agarré del brazo, le arranqué mi teléfono de las manos y lo rasguñé entero, lo dejé todo rasguñado".

La oriunda de Quillota confesó que, tras esta aterradora experiencia, quedó "alteradísima, obviamente, con toda la adrenalina del momento, me dio como penita porque, pucha, no debería haber andado a esta hora tan tarde, menos en la calle yo sola, llena de bolsos y maletas, pero fue porque no quise fallar al programa".

Consciente de que su reacción pudo haber puesto aún más en riesgo su integridad, Molina reflexionó sobre lo ocurrido: "El tipo podía haberse puesto más agresivo, me podía haber hecho algo peor (…) no es recomendable, tampoco, la verdad, pero tuve la suerte de que me zafé esta vez y no lo volveré a hacer".

