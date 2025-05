"Mi vida dio un giro total": Carla Ballero reaparece en redes sociales tras mejoría de su complejísimo estado de salud

25 may. 2025 - 15:15 hrs.

La exmodelo y panelista de televisión, Carla Ballero, reapareció este domingo en sus redes sociales, luego de haber atravesado un delicado estado de salud que la dejó internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica del sector oriente de la capital.

Cabe recordar que su hermano, Álvaro Ballero, ya había informado que la exintegrante de "Morandé con Compañía" había evolucionado "a una realidad milagrosa" tras haber estado intubada.

Lo más visto ahora Directora de Senapred reporta que "Meteorología ha emitido una alarma por formación de tornados" en tres regiones

Fue el pasado 8 de mayo que la también actriz fue internada debido a una neumonía por infección bacteriana o neumonía neumocócica, la cual derivó en una insuficiencia respiratoria grave.

La aparición de Carla Ballero en redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, Ballero agradeció "a cada persona que rezó, pensó y me tuvo en su corazón durante estos días tan difíciles en los cuales luché por vivir".

"Sé que sin ustedes quizá no estaría viva", sostuvo, agregando: "Mi vida dio un giro total".

Además, destacó que "es una nueva oportunidad para vivir y hacerlo de la mejor manera, y la más luminosa".

"Jamás pensé en el amor que me tienen. Nunca me alcanzará el tiempo para darles las gracias", añadió, manifestando que tiene "a la mejor familia, los que me han acompañado y sufrido tanto por verme en este estado".

"A ellos decirles que los amo infinito!!! Gracias a todos", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos