"Termina una era": Así comenzó Neme su último día animando el "Mucho Gusto"

06 mar. 2025 - 10:41 hrs.

"Termina una era". Esta una de las declaraciones que entregó José Antonio Neme durante la mañana de este jueves 6 de marzo en el "Mucho Gusto", jornada en la que se despide del matinal de Mega que condujo durante 4 años.

Recordemos que Neme será el nuevo conductor de Meganoticias Prime, y rol de animador en el "Mucho Gusto" lo comenzará a ejercer Rodrigo Sepúlveda a partir del próximo lunes 10 de marzo, en compañía de Karen Doggenweiler.

Neme y Karen

¿Qué dijo José Antonio Neme en su último día?

Cuando el reloj marcaba las 8 de la mañana, José Antonio Neme de inmediato abrió el "Mucho Gusto" expresando sus sensaciones ante su salida del programa matutino. "¡Se termina una era de este programa! ¡Se acaba un ciclo!", expresó.

A modo de agradecimiento, Karen Doggenweiler le dijo que, "se vienen cosas tan lindas para ti, vienen cosas muy lindas para 'Mucho Gusto'", recalcando para quienes se sumaban a la audiencia que este jueves es el "último día para nuestro José querido".

José Antonio Neme no quiere que lo despidan con música triste

El musicalizador del programa colocó justo la canción "Amigos" de Los Enanitos Verdes, para crear una atmósfera emotiva en torno a la salida del periodista del programa. Sin embargo, José Antonio exigió de inmediato parar el tema.

"Yo no quiero que me hagan una despedida llorona y traigan un ramo de flores y todas esas cosas, no, no quiero (...) aquí no se ha muerto nadie", sentenció, a lo que Karen atendió sus deseos y enfatizo que su último programa será "entretenido".

