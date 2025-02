Noche Anglo en Viña del Mar: ¿Quién abre este jueves el Festival?

27 feb. 2025 - 18:12 hrs.

La noche de este jueves se vivirá la cuarta jornada del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar con su esperada "noche anglo", con la cual el rock se tomará esta versión 2025 del certamen.

¿Quién abrirá la cuarta noche del Festival?

Los encargados de encender los fuegos en la Quinta Vergara serán los californianos de Incubus, banda de rock alternativo con éxitos como "Drive", "Wish You Were Here", o "Pardon Me".

La jornada continuará con la Competencia Folclórica y el humor de Juan Pablo López, quien tendrá la misión de hacer reír "Monstruo" de Viña del Mar.

Posterior a esto, la programación de este jueves sigue con la Competencia Internacional y un espectacular cierre a cargo de The Cult, banda ícono del hard rock británico.

¿Cuál es la parrilla del Festival de Viña del Mar 2025?

A continuación, revisa la programación artística de los próximos días del Festival de Viña del Mar:

Jueves 27 de febrero

Incubus

Juan Pablo López

The Cult

Viernes 28 de febrero

Duki

Pam Pam

Eladio Carrión

Kidd Voodoo

Sábado 1 de marzo

Morat

Pedro Ruminot

Sebastián Yatra

Revisa las presentaciones y rutinas completas del Festival de Viña en MegaGo. Ingresa aquí

