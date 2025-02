¡Lo logró! Emilia Dides sorprendió con su vestido viral de perlas en el Festival de Viña

23 feb. 2025 - 22:08 hrs.

Emilia Dides es miembro del jurado del Festival de Viña del Mar y fue una de las más aplaudidas al ser presentada por los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda en la primera noche del evento latino más grande del mundo que transmite Mega.

Seguramente, muchos notaron que la tenida de la Miss Universo Chile no era una cualquiera. Por lo que se apreció en pantalla, la modelo lució el vestido que tanto quería y que había pedido mediante una plataforma de comercio electrónico a mediados de enero, cuando recibió lo que denominó como "una trampa".

Emilia Dides sorprendió con vestido viral

En esa oportunidad, la joven había pedido un vestido compuesto por perlas blancas de diferentes tamaños, creando una pomposa figura que resalta la cintura de quien lo viste. Sin embargo, en realidad le llegó una indumentaria que tenía las perlas estampadas en la tela.

"Acabo de entrar a mi casa, de mis vacaciones, me llegó un pedido que hice hace bastantes días... yo creo que si hay un premio ganador de lo que me pedí y lo que me llegó es este", señaló esa vez.

"La página se llama Arabellth... me salió en Instagram como publicidad y yo, no sé si seré muy inocente o muy estúpida, pero creí, obviamente (...) y me llegó esta trampa. Bueno, pero tenemos trapo para limpiar la cocina, chiquillos", concluyó, tomándose con humor esta incómoda situación.

@emidides NO LO PUEDO CREEEEEEER 🥹🥹🥹🥹🥹 #chile #arabellthfake ♬ original sound - EMI D

Todo eso parece haber quedado atrás, porque la actual pareja de Sammis Reyes saludó al público de la Quinta Vergara con una vistosa tenida compuesta precisamente por perlas blancas y con el mismo escote que tenía el modelo que ella mostró en su cuenta de TikTok, cuyo registro se hizo viral.

