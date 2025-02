Gala del Festival: Organización hace positiva evaluación y se refiere a polémica en torno a Tonka Tomicic

22 feb. 2025 - 16:01 hrs.

El director televisivo del Festival de Viña 2025, Álex Hernández, conversó este sábado con Meganoticias y entregó una positiva evaluación de lo que fue la Gala que se realizó en el Sporting Club de Viña del Mar.

Desde la Quinta Vergara, escenario donde tendrá lugar el Festival, Hernández dio a conocer la postura de la organización respecto a todos los pormenores que dejó el espectáculo.

“La evaluación en general es muy buena”

“La evaluación en general es muy buena. La Gala tenía algunas innovaciones, como el cambio de lugar, la forma de hacerla, toda la parte del backstage que la fuimos mostrando. Se le dio mucha más comodidad a la gente invitada, tanto invitada para pasar por la alfombra como invitados también que estaban en el público”, mencionó Hernández.

En relación con lo ocurrido con Tonka Tomicic, luego que su equipo fuera acusado de botar a Laura de la Fuente, la hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro, Hernández mencionó que “ella lo desmintió a través de un video que subió a sus redes sociales, pero se habló de que había habido empujones, de que incluso una persona había terminado en el suelo”.

“Mira, aquí operan muchas cosas. Aquí operan envidias hacia Tonka, porque es una personalidad que podríamos decir que hay dos o tres personalidades así en Chile, no más. Y cualquier cosa que se haga con ella, la van a criticar, es porque es así”, dijo.

“Esas personas después de ese momento se relajaron”

Respecto a la espera de algunos famosos que reclamaron las altas horas de espera para desfilar, mencionó que algunos llegaron a prepararse antes y habían sido parte de entrevistas.

“Esas personas después de ese momento se relajaron, tomaron un tiempo después que le hicimos la entrevista, esperaron tranquilamente, lo pasaron bien, tomaron algo, hubo algo y después entraron y se fueron felices”, contó Hernández.

“A mí lo que no me parece es que se reclame así de un evento que está bien organizado. La gente tiene todo el derecho a reclamar y tiene todo el derecho a decir lo que quieran, pero yo desmiento que esto haya sido algo en contra de alguien y todas esas cosas que empiezan a levantar que no tiene ningún sentido", agregó.

De acuerdo al director, solo un grupo de entre 4 a 5 famosos han cuestionado por el tiempo de espera para desfilar en la alfombra roja.

“Yo me quedo con los doscientos cuarenta y cinco que no reclamaron y que lo pasaron bien, ¿ya? Esas doscientos cuarenta y cinco personas lo pasaron bien”, sostuvo.

Dardos a los artistas “emergentes”

Por otro lado, Álex Hernández se refirió a la eventual caída de algún invitado antes o después de pasar por la alfombra roja. “A mí no me consta, nos hubiéramos enterado, y si llegó a pasar algo así y no nos enteramos, le pido disculpas a la persona que tuvo ese problema, pero a nosotros no nos consta que haya pasado”.

Finalmente, lanzó dardos a los artistas “emergentes”, quienes habrían llevado a gente extra que no estaba contemplada en el evento para crear contenido y que habría causado la molestia de algunos invitados. “Hay personajes de este tipo que es mejor no invitarlos. ¿Por qué? Porque vienen a desordenar la fiesta”, criticó.