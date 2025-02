"No son personas violentas": Tonka Tomicic descarta participación de su equipo en incidente que sufrió Laura de la Fuente

22 feb. 2025 - 13:00 hrs.

Uno de los momentos más emotivos de la Gala del Festival de Viña del Mar 2025 fue la aparición de Tonka Tomicic, que regresó a la televisión tras varios meses alejada y recibió la ovación del público.

Sin embargo, su aparición no estuvo exenta de polémica, luego que su equipo fuera acusado de botar a Laura de la Fuente, la hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro.

Para aclarar la polémica, la propia Tonka conversó con el programa Con Gusto a Viña, en donde descartó la agresión y lamentó la confusión.

"Mi equipo no golpeó a nadie"

Tonka explicó que ella debía desfilar en la Gala a las 00:45 horas, "cuando llegué me pidieron que esperara al lado en la van, que no pasara por todo el sector VIP, sino que cuando yo llegara avisara porque me iban a buscar para pasar a la alfombra roja. Algo que yo no pedí ni exigimos, sino que me lo ofreció amablemente la producción".

Tras ello, contó que le dijeron que se baje del vehículo con su equipo de cinco personas, "pero había mucha gente, las cámaras también del canal, mucho guardia". En ese momento, pasaron por al lado de las personas que estaban esperando para salir en la Gala y "me gritaron como tres veces que salga y camine por la pasarela. Ahí yo no supe más".

La exanimadora del Festival de Viña en 2007 y 2008 reveló que luego se enteró que a parte de su equipo le pagaron y que a su hermana le dieron un codazo en el cuello. "Pero mi equipo no golpeó a nadie, no empujó, ellos también fueron víctimas de empujones, los sacaron y también recibieron patadas", sinceró.

Las disculpas de Tonka

Pese a la confusión y las acusaciones a su equipo, la figura televisiva señaló que a primera hora le escribió a Angélica Castro, aunque al parecer tendría el número equivocado.

"Me interesa hablar con ella, saber cómo está su hija, y, por supuesto, explicarle la situación y que, en este caso, ninguno del equipo nuestro generó un daño hacia ella o hacia alguien al costado. No son personas violentas", argumentó.

"Lo siento mucho por todas las personas que estaban ahí y que llevaban muchas horas esperando", sinceró Tonka, pero recalcó que ella no lo pidió.

