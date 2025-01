Periodista de Meganoticias va a Nueva York para debutar en el modelaje: "Siempre tuve la intención de entrar al mundo de la moda"

30 en. 2025 - 08:41 hrs.

Desde el 6 hasta el 11 de febrero se desarrollará el Fashion Week (o Semana de la Moda) en Nueva York, Estados Unidos, evento que también se lleva a cabo en Milán, París y Londres, pero en diferentes fechas. Si bien se lleva a cabo en otras ciudades del mundo, estas cuatro son las más destacadas.

Recientemente, en diciembre, Chile también tuvo su semana de la moda, la que tuvo lugar en Santiago, donde participó la diseñadora nacional Filipa Lema, con su marca EFELH. En dicha instancia, las prendas de la joven oriunda de la Patagonia fueron vistas por un cazatalentos, quien la invitó al Fashion Week en Nueva York.

¿Quién es la periodista de Meganoticias que va a desfilar en Nueva York?

Para confeccionar los outfits que presentará en el desfile de moda, la diseñadora necesitaba una modelo que se encontrara en Chile y que tuviera ciertas características, por lo que contactó a la esposa de una amiga. Es ahí donde surgió el nombre de Zoe Weinert, conductora de Meganoticias.

Zoe Weinert / Foto: Daniela Apablaza

Zoe será una de las modelos que desfilará en uno de los eventos de moda más importantes del mundo, aunque explica que, "nunca he desfilado en pasarela, pero es una oportunidad única ir a Nueva York, al Fashion Week más encima, entonces, cuando Filipa me lo propuso dije al tiro que sí".

Como no tiene experiencia en pasarela, la conductora de Meganoticias cuenta que, "tomé clases de modelaje, porque sí o sí necesitaba aprender a caminar en pasarela y yo no uso taco alto en general, porque soy alta, había caminado un par de veces con taco, pero muy poco, entonces obviamente me estoy preparando caminando con taco alto y las clases de modelaje para aprender a caminar en pasarela y todo".

"Además, me estoy preparando viendo desfile, estudiando, metiéndome en el mundo de la moda porque nunca he estado tan involucrada, entonces necesito saber a lo que voy y no hacer el loco", agrega.

Al ser su primera vez en esta nueva experiencia alejada del periodismo, Zoe trata de mantenerse calmada. "Todavía estoy tranquila, pero ya me empezaron un poquito los nervios, como ya nos vamos el viernes (31 de enero), va quedando poquito".

"Ya me quiero ir, quiero estar allá, aparte tenemos hartas actividades. El 4 de febrero tenemos que ir a lo que sería como un 'reconocimiento de sala' y saber cómo vamos a desfilar, en qué orden vamos a pasar, en el fondo, como un ensayo general. No me cabe duda de que cuando se acerquen los días voy a estar muy muy nerviosa, pero también estoy muy feliz. Siempre tuve como la intención de quizás en algún momento meterme al mundo de la moda, pero como que me faltaba un empujoncito y ahora lo estoy haciendo. Estoy muy contenta, pero un poquito ansiosa y nerviosa", concluye.

¿Quién es Zoe Weinert?

Zoe tiene 33 años, y cuenta con una amplia experiencia en medios. Realizó su práctica profesional en Chilevisión, trabajó durante dos años en La Red para luego pasar al canal Vía X. Luego estuvo en Televisión Nacional de Chile (TVN) por dos años. Desde 2023 está casada y con su esposa tienen un perro de raza Weimaraner llamado Humo.

Desde mayo del 2024, Zoe se desempeña como conductora de Meganoticias Ahora Noche, noticiero del trasnoche de fin de semana y festivos de Mega, que se transmite entre las 00:00 y 07:00 horas de la madrugada.

Zoe Weinert, conductora Meganoticias

El domingo 9 de febrero Zoe desfilará en la Semana de la Moda de Nueva York, aproximadamente a las 13:00 horas de Estados Unidos, es decir, a eso de las 09:00 horas de la mañana, hora chilena.