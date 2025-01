"Estoy muy agradecida de tenerte": El tierno mensaje que le dedicó Blu Dumay a su hermana Mía Zamorano por su cumpleaños

28 en. 2025 - 19:20 hrs.

Este martes 28 de enero, la segunda hija del exfutbolista Iván "Bam Bam" Zamorano y de la modelo argentina María Alberó, Mía Zamorano, cumplió 19 años de edad, razón por la que su hermana mayor, Blu Dumay, le dedicó un tierno mensaje.

Cabe recordar que Blu Dumay fue la primera hija que tuvo María Alberó, fruto de una relación pasada con el empresario trasandino Carlos Dumay.

A pesar de que la joven de 28 años no tiene un lazo sanguíneo con Iván Zamorano, ambos tienen una relación demasiado estrecha, puesto que su madre inició su relación con el exfutbolista cuando ella era una niña. Después, con el nacimiento de sus hermanos, Mía e Iván, el vínculo familiar se fue consolidando aún más.

El mensaje de Blu Dumay a su hermana Mía

A través de su cuenta de Instagram, la también ingeniera comercial e influencer compartió unas fotografías donde se ve a Mía cuando era una bebé.

"Te amo infinito mi amor. Estoy muy agradecida de tenerte en mi vida. Happy bday to my everything (feliz cumpleaños a mi todo). Mi primera hermana, mi compañera y princesa por siempre", escribió Blu Dumay.

Cabe señalar que Blu Dumay se quedó viviendo en Miami, Estados Unidos, luego de que el resto del clan Zamorano-Alberó decidiera migrar a Madrid, España, por motivos laborales de Iván Zamorano y también por los planes de estudios de sus dos hijos.

Instagram

Todo sobre Famosos chilenos