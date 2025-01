Muere John Sykes, guitarrista de Thin Lizzy y Whitesnake, a los 65 años

21 en. 2025 - 09:34 hrs.

El guitarrista, John Sykes, falleció a los 65 años, tras una larga lucha en contra del cáncer.

Así lo confirmaron recientemente a través de su sitio web, donde destacaron su "talento musical excepcional", destacando que era "un hombre atento, amable y carismático cuya presencia iluminaba el ambiente".

Asimismo, aparte de su exitosa carrera profesional, han querido destacar que, tras su fallecimiento, se encuentran en un "estado de ánimo sombrío" pero con la esperanza de que "la luz de su memoria extinga la sombra de su ausencia".

La trayectoria de Sykes

La carrera del músico inició en 1980 con la banda de metal británico The Tygers of Pan Tang, para luego de dos años, irse a la banda de rock clásico, Thin Lizzy, donde compartió el papel de guitarrista principal junto a Scott Gorham.

En esta banda, Sykes participando en el disco Thunder & Lightning, así como en el álbum Live Life y en uno en vivo grabado por la BBC del último espectáculo de la banda en el festival de Reading en 1983. Después de esos espectáculos finales, John se unió a Phil Lynott para la gira en solitario de Phil por Europa.

Rápidamente, el músico, fue descubierto por David Coverdale y luego fue invitado a unirse a la banda Whitesnake. Sin embargo, en un principio rechazó el papel debido a su lealtad a Philip Lynott y Thin Lizzy.

Luego de más llamadas y conversaciones, Sykes sí se unió a Whitesnake y apareció en el lanzamiento del disco Slide It In.

El siguiente de la banda fue el homónimo de 1987, que incluía la destacada interpretación de la guitarra, así como también su gran capacidad de escribir canciones.

Este trabajo discográfico vendió aproximadamente 20 millones de copias. John fue parte de la composición de todo el álbum, con éxitos clásicos como Still of the Night.

Finalmente, luego de abandonar Whitesnake, el guitarsta regresó a Inglaterra, donde formó la reconocida banda Blue Murder. Esta, contaba con el bajista Tony Franklin y el baterista Carmine Appice. Aquí no solo reafirmo su enorme habilidad para tocar la guitarra de John, sino también su destriacada voz.

