Alexis Sánchez: La emotiva celebración de Año Nuevo que tuvo en Italia

04 en. 2025 - 10:15 hrs.

Alexis Sánchez concluyó un año que tuvo altos y bajos en el ámbito profesional, ya que fue campeón de la Serie A con el Inter de Milán en el primer semestre del 2024, pero tras su llegada a Udinese, solamente ha disputado algunos minutos en dos partidos debido a una lesión que lo tuvo fuera de las canchas por casi 5 meses.

Como es su costumbre, se tomó un tiempo para publicar una emotiva reflexión en su cuenta de Instagram, esta vez, con propósito del Año Nuevo y de un momento especial que vivió, celebrando el término del 2024 y la llegada del 2025.

¿Cómo fue la celebración de Año Nuevo de Alexis Sánchez?

Resulta que "El Niño Maravilla" aprovechó la instancia para cenar en un restaurante de Italia, país en el que se encuentra viviendo y se topó con una persona que estaba celebrando su cumpleaños.

"De casualidad fui a cenar y me encontré con este señor y su familia, celebrando su cumpleaños número 100", escribió en un posteo que realizó en redes.

El delantero inmortalizó el momento con una fotografía y compartió una emotiva reflexión de vida, en la que sostuvo, "recuerda que el tiempo es limitado. Este 2025 entiende, que algún día NO vamos a estar más en este mundo, por eso No estés triste, No te enfades por mucho tiempo".

"Trata de ser tu más feliz, es difícil, pero inténtalo cada día, porque la vida, familia, amigos, amores, etc. todo pasa y seguirá pasando... Disfruta tú con las personas que amas en ese momento. Porque una sonrisa, un gracias, ayuda, disfruta y cuida al prójimo", concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

Todo sobre Alexis Sánchez