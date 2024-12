"Invito a todos a ver las imágenes": Iván Cabrera y su esposa Titi Magrini debutaron en plataforma de contenido para adultos

21 dic. 2024 - 15:15 hrs.

Las plataformas para vender contenido para adultos se han vuelto en una alternativa para que muchos rostros del espectáculo nacional generen ingresos extras.

El matrimonio compuesto por Iván Cabrera y Titi Magrini decidió unirse a "Arsmate", conocido popularmente como el "OnlyFans chileno". De hecho, la pareja ya publicó sus primeras fotografías.

El debut del "Potro" Cabrera y Titi Magrini en Arsmate

Según consignó La Cuarta, "El Potro" señaló sentirse orgulloso de su esposa y que le gusta ver cómo reciben aplausos en los eventos donde se presentan. "Ella es guapísima e invito a todos a ver las imágenes que hemos preparado en Arsmate", señaló Cabrera.

En concreto, el matrimonio unió a la agencia de Charms, perteneciente a Arsmate, y que cuenta solo con rostros conocidos e influencers de redes sociales.

Cabe recordar que "El Potro" y Titi Magrini tiene dos hijos en común. Si bien tuvieron un quiebre en 2019, la pareja retomó después la relación.

En una entrevista pasada con LUN, Titi contó que "él (Iván) me tiraba señales, un día me llamó y me dijo: 'Magrini, aprovecha de pasarlo súper, te queda poco tiempo porque nosotros vamos a volver".

Arsmate

