"Llegamos a pensar que era una estafa": El mal rato de Vanesa Borghi con la construcción de su nueva casa

La modelo argentina y exconductora de Morandé con Compañía, Vanesa Borghi, y su pareja, el ingeniero comercial Carlos Garcés, se encuentran supervisando los trabajos de su nueva casa, que estará ubicada en la región de Los Ríos.

A través de un video, donde también aparece el pequeño Teo, hijo de la pareja, la trasandina compartió con sus seguidores cómo está quedando su nuevo hogar, donde se aprecia que la vivienda está en un lugar con mucha vegetación y cerca de un lago

Eso sí, Vanesa Borghi dio a conocer una desagradable experiencia que vivió con uno de los proveedores, quienes debían hacerle la instalación de ventanas.

La mala experiencia de Vanesa Borghi

En una historia de Instagram, la modelo comentó toda su experiencia y, como título de la publicación, escribió: "A quién no recomendaría".

"Con el ítem ventanas tuvimos muchos problemas, dicen que lo barato cuesta caro, y si bien no era 'barato', era un poco más económico que otro proveedor y elegimos a la empresa A... (si quieren, me preguntan por DM)", partió relatando la ex Morandé con Compañía.

Luego, sinceró que "tuvimos una pésima experiencia. Primero contarles que debían entregar todo terminado a final de agosto y recién hace poco logramos finiquitar el tema con ellos, no habiendo realizado todo porque ya la situación no daba para más".

"Poco responsables, no respondían el teléfono. Debíamos hablar con un tal Danilo y estuvo meses sin responder, llegamos incluso a pensar que era una estafa. Al cotizar nos cambió unos ventanales sin avisar y nos enteramos cuando ya estaban colocados, cambiando así la estética de la casa", siguió relatando Vanesa Borghi.

Por último, la argentina contó que "tampoco pudo realizar el ventanal de nuestra habitación, algo que estaba pactado y por ende todo siguió atrasándose. En fin, no funcionó esta empresa. Todos podemos tener distintas experiencias, pero hay que asesorarse bien antes de confiar...".

Todo sobre Famosos chilenos