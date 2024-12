¡Ya está en Chileeeeee!: Así fue el multitudinario recibimiento a Emilia Dides en su retorno al país

02 dic. 2024 - 17:12 hrs.

Como no ocurría hace años, el pasado 16 de noviembre el país estuvo pegado a la televisión viendo la final del Miss Universo. Y es que el desplante que mostró en las competencias previas, además de su carisma y talento, habían posicionado a la chilena Emilia Dides como una de las favoritas para quedarse con la corona.

Al quedar solo dentro de las 12 finalistas, Emilia no logró cumplir con la hazaña de convertirse en la segunda Miss Universo chilena, sin embargo, ya se había ganado completamente el cariño del público nacional.

Debido a esto, muchos de sus seguidores esperaban con ansias el momento en que la Miss Chile retornara al país, cuestión que finalmente se concretó durante la jornada de este lunes.

¡Emilia ya está en Chileeeeee!

Tal como si se tratara de una estrella de rock internacional, una gran multitud de fanáticos llegó hasta el terminal internacional del Aeropuerto de Santiago y recibieron con una gran ovación a quien actualmente porta la corona de la mujer más bella de Chile.

Tan solo bastó que Emilia apareciera por el sector de arribos del T2 de Nuevo Pudahuel para que su fanaticada apuntara los flashes de sus teléfonos para capturar una fotografía y se deshicieran en gritos para la también cantante. Dentro de estos, obviamente no podía faltar su tan característico y viralizado "Chileeeeee".

El fervor por la Miss Chile era tal, que dentro de quienes la fueron a esperar se encontraba una joven embarazada que tan solo quería una fotografía. "Emilia hoy es mi cumpleaños y estoy esperando guagua. Mi mejor regalo sería una foto contigo. Chileeeeee", decía la pancarta que sostenía la fanática.

Tras salir del terminal aéreo, Emilia utilizó sus redes sociales y expresó sus agradecimientos por la cálida bienvenida que recibió en su llegada al país.

"Ustedes no se llegan a imaginar el nivel de recibimiento que tuve en el aeropuerto, no me lo llegué a imaginar nunca. Estoy con el corazón por explotar (...) La mejor llegada que pude haber imaginado algún momento en mi vida. Así que, muchísimas gracias Chile y se viene con todo", dijo.

Revisa las imágenes del retorno de Emilia Dides

