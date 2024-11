"Mi corazón vuelve a ser más joven": Las reacciones en redes sociales por presentación de Alex Ubago en Teletón

09 nov. 2024 - 22:47 hrs.

Uno de los artistas más esperados en el bloque de cierre de la Teletón era la presentación del cantante y compositor español, Alex Ubago, quien desde la Quinta Vergara en Viña del Mar cantó sus más recientes éxitos y también aquellos de antaño, los cuales hicieron revivir recuerdos de más de un fanático o fanática en redes sociales.

Cabe precisar que el romántico artista no pisaba el escenario viñamarino tras una ausencia de más de 20 años, por lo que recibió un galardón tras su presentación.

Las reacciones por presentación de Alex Ubago en la Teletón

"Alex Ubago, me siento anciana", "Ay no, que lloro con esa Alex Ubago", "Alex Ubago y mi corazón vuelve a ser más joven", "escuchar alex ubago es escuchar a mi hermana cantando porque ella lo amaba", "Y si… me sé las canciones de Alex Ubago , y qué?", fueron algunas de las reacciones

"Siempre cuando escucho a Alex Ubago me recuerda al año 2006, con 7 años escuchándolo en la radio", "Alex Ubago cantando todas las canciones con las cuales lloraba como con 12 años sin saber que era el desamor", fueron otros de los comentarios por la ansiada presentación del artista español.

Señal en vivo

¿Cómo donar en la Teletón 2024?

Lo primero a tener en cuenta es que en la transmisión estará en pantalla el Código QR del Banco de Chile, que debutó el 2022, y que en esta ocasión facilitará las donaciones digitales.

Sin embargo, quienes deseen donar a la campaña por otros medios, pueden hacerlo de manera presencial en las respectivas sucursales del banco a lo largo de todo Chile, siempre en la emblemática cuenta 24.500-03.

Al mismo tiempo, los clientes del banco que no cuenten con una sucursal cercana, podrán donar de igual forma a través del sitio web de la entidad bancaria. Si no eres cliente del Banco de Chile, puedes aportar a través del botón digital.

En tanto, si vas a transferir de forma común y corriente, debes considerar los siguientes datos:

Destinatario: Fundación Teletón

Rut: 71.238.300-3

Cuenta Corriente Banco de Chile

N° de cuenta: 24.500-03

Mail: miaporte@teleton.cl

Si estás en el extranjero existe la opción de pago con tarjeta de crédito internacional en dólares (Visa y Mastercard) por medio de Webpay.

Todo sobre Teletón