Macarena Venegas: ¿Cuántos años tiene, quién es su pareja y qué hace hoy en día la abogada?

Hace más de una década se emitió por las pantallas de Mega el programa "Veredicto", el cual contaba con un formato similar al de "Caso Cerrado", el popular y controvertido espacio estadounidense conducido por Ana María Polo.

La versión nacional era dirigida por la abogada Macarena Venegas, quien asistía a los litigantes en la resolución de sus conflictos. Este periodo (2007-2011) marcó el comienzo de su trayectoria en la televisión y le otorgó el reconocimiento del público local.

Macarena Venegas en "Veredicto"

¿Quién es Macarena Venegas?

Macarena Venegas Tassara nació el 14 de diciembre de 1974, por lo tanto, hoy tiene 49 años. Es egresada de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Además, cuenta con un Magíster en Derecho de Familia, la infancia y la adolescencia de la Universidad de Chile y otro en Políticas Públicas de la Universidad Austral de Buenos Aires.

Venegas también se desempeñó como panelista en diversos medios. En 2021 colaboró con el programa "Aquí somos todos" de Canal 13 e intentó sin éxito llegar a la Convención Constitucional por el distrito 12, siendo candidata independiente por un cupo de Evopoli.

Tras la derrota, Venegas no ocultó su frustración, aunque destacó que "con el tiempo digo quizás no era mi lugar. No era el lugar desde donde podía aportar de mejor manera".

Vida personal

A finales de 2023, la comunicadora reveló que se dio una nueva oportunidad en el amor. Durante el evento "Cásate con la Causa" presentó a su nueva pareja, el ingeniero Eduardo Pesce, a quien conocía desde la época escolar.

En concreto, se vieron por primera vez hace más de 30 años. "Lo encontraba tan buen mozo, pero nunca me atreví a hablarle", comentó en ese entonces a Las Últimas Noticias.

Macarena Venegas y Eduardo Pesce/LUN

El reencuentro entre ambos se produjo el 2022 durante el evento feria Taconeras que se hizo en el Parque Bicentenario, donde Macarena se ofreció para ayudar a una de sus amigas.

"De repente sentí una mirada, como una energía, y veo a un hombre que me está mirando. Le dije a mi amiga: yo a este cabro lo conozco. Voy y le hablé: 'oye, te puedo hacer una pregunta, ¿tú estabas en San Gaspar?' Me dijo que sí y ahí ya sabía de quién se trataba", recordó.

Actualmente, Macarena trabaja animando eventos de empresas, es influencer y sigue participando en la televisión como panelista. Recientemente, ha dejado ver mediante redes sociales parte de sus viajes a Australia y Brasil.

Además fue invitada al primer capítulo de Only Fama, donde explicó las implicancias del caso Valdivia.

