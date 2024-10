Skarleth Labra habla del "duelo" que está viviendo tras su ruptura con Jorge Aldoney: "Fue una muy bonita historia"

25 oct. 2024 - 18:01 hrs.

En agosto salió a la luz que la relación entre los exchicos reality Skarleth Labra y Jorge Aldoney estaba atravesando una crisis. Después de una ruptura seguida por una breve reconciliación, el modelo finalmente anunció que ambos decidieron separarse.

"Ninguno le hizo nada malo al otro. No ataquen ni inventen cosas de Skarleth porque ella no me ha hecho nada malo a mí, ni yo a ella. No voy a hablar más del tema. Déjenla tranquila. Merecemos de parte de ustedes también un respeto", declaró Jorge en ese entonces.

Skarleth Labra y el "duelo" que vive tras su término con Jorge

Posteriormente, se les vio compartiendo momentos en compañía de sus amistades y asistiendo juntos al concierto de Miranda! en Santiago. No obstante, Skarleth aclaró en recientes declaraciones que esta cercanía se debe a que ambos mantienen una buena relación tras la ruptura.

En conversación con Página 7, la joven comentó que está tranquila, sin embargo, reconoció que encuentra "viviendo un duelo" por la separación. "Amo mucho a Jorge y siempre le voy a desear lo mejor", manifestó.

"El análisis (de por qué no resultó) me gusta hacerlo en privado, no contar mucho, siempre desearle lo mejor a la otra persona. Con Jorge fue una muy bonita historia, la mejor que he tenido. Hay que quedarse con lo bueno", destacó.

En este sentido, expresó que espera que "ojalá algún día tener la misma relación de amistad que teníamos desde un principio y quién sabe, la vida es muy larga".

Finalmente, hizo un análisis sobre las relaciones amorosas que ha tenido: "En comparación con experiencias anteriores, donde igual fui un poco inmadura, ahora me retracto, porque igual aprendí mucho".

