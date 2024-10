"¿Estoy criando bien?": Hijo de Pamela Díaz sorprendió a la animadora con un insólito disfraz

22 oct. 2024 - 18:59 hrs.

Un divertido disfraz fue el que ocupó Mateo Neira, hijo de Pamela Díaz y Manuel Neira, que hizo cuestionar a "La Fiera" sobre sus dotes de madre, de acuerdo a lo que mostró a través de su cuenta de Instagram durante la tarde del pasado domingo 20 de octubre.

Resulta que Mateo, durante la noche anterior, es decir, la del sábado 19, asistió a la casa de un amigo a una fiesta con un particular disfraz de aquellos que utilizan una bomba de aire, con una forma de aparato reproductor masculino.

El divertido disfraz de Mateo Neira

El traje, totalmente blanco con la punta rosada, tapaba todo su cuerpo, exceptuando su rostro y sus brazos los cuales sobresalían. Al momento de presentarse frente a su madre, Pamela no pudo evitar reír ante la insólita ocurrencia de su hijo.

"Yo no puedo creer... ¿tu te sientes bien? No, no, no, ¿no te da vergüenza?", le consultó en el video entre risas Pamela a su hijo, quien le explicó en detalle su disfraz. Sobre el video, ella se cuestionó sobre sus dotes de madre ante esta ocurrencia.

Mateo Neira disfrazado

"De verdad me pregunto, ¿estoy criando bien? Llega a mi habitación así como que es normal (usar este disfraz)", señaló, adjuntando dos emojis, uno de una carita riendo y otro en el mismo tono, aunque llorando de risa.

Cabe recordar que Pamela Díaz tiene dos hijos junto a Manuel Neira, Trinidad, la mayor, y el mencionado Mateo. Fruto de su segundo matrimonio con el ingeniero comercial Fernando Téllez nació su tercera hija, Pascuala, quien la acompaña en redes sociales.

