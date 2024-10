Luis Mateucci aclaró cómo es su actual relación con Daniela Aránguiz: "Es difícil lo que tenemos"

15 oct. 2024 - 16:23 hrs.

La frase "del amor al odio hay un solo paso" resume una parte importante de la relación que tuvieron Luis Mateucci y Daniela Aránguiz. Tras varios meses de romance, la pareja terminó enfrentándose públicamente, y la exchica "Mekano" incluso lo acusó de deberle dinero.

Sin embargo, a fines de septiembre, el conflicto entre Luis y Daniela llegó a su fin cuando el argentino saldó su deuda con ella. Además, ambos se reunieron en el departamento del modelo para compartir un asado, lo que desató rumores sobre una posible reconciliación.

Luis Mateucci aclaró cómo es su actual relación con Daniela Aránguiz

En una conversación con FMDOS, Mateucci habló abiertamente sobre su actual relación con Aránguiz, dejando claro que prefiere enfocarse en los aspectos positivos de su tiempo juntos. "Está todo bien, ni bien, ni mal, todo bien. Hay mucho cariño, se portó bien conmigo, me porté bien con ella", afirmó.

En este sentido, el exchico reality explicó que "es difícil lo que tenemos porque ocurrió una situación complicada, pero la verdad hay mucho cariño, amor, de mi parte y creo que de ella, hacia mí, también, puro amor y paz”.

Semanas atrás, Daniela dio declaraciones que concuerdan con esta versión. En diálogo con la periodista Cecilia Gutiérrez, aseguró que solo fue hasta el hogar del trasandino porque mantenía una gran cercanía con su padre, que en ese entonces estaba visitando a su hijo.

"Me dice que el papá (de Luis) se portó muy bien con ella cuando fue de visita a Argentina y que le había dicho 'no puedo creer que esté en Chile y no te vea'. Ahí ella pasó por el departamento y el papá le llevó vino y chocolates de regalo", explicó Gutiérrez.

