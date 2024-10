"Llevaba una mini de jeans": Titi García-Huidobro recordó curiosa oferta que le hicieron paseando por Miami

11 oct. 2024 - 20:41 hrs.

La locutora radial y actriz, Titi García-Huidobro, reveló una desconocida anécdota que vivió durante su jueventud, que habría cambiado para siempre el rumbo de su vida si es que la hubiese aceptado. Todo se dio en un viaje de vacaciones a Miami, Estados Unidos, cuando era soltera.

En un programa del canal Tevex, Titi recordó sus andanzas en Miami, revelando que en una oportunidad se le acercó un representante de la revista para adultos, Playboy, y le ofreció la oportunidad de realizar una sesión de fotos.

El ofrecimiento a Titi

“Yo una vez iba caminando por una calle en Miami, y de repente me ofrecieron ser parte de la revista Playboy, hace hartos años, no tenía hijos en ese momento", rememoró. Daniel Valenzuela le consultó sobre el atuendo que llevaba ese día, aludiendo a que tal vez por aquello llamó la atención del productor.

"Llevaba una mini de jeans, un traje de baño, como es el estilo de Miami en verano", expresó. Sobre la conversación que tuvo con el sujeto en cuestión, indicó que, "me dijo que trabajaba en Playboy, me mostró su credencial para confirmar la veracidad de su ofrecimiento, y me contó que querían que participara en unas fotos de la revista".

Sin embargo, la actriz rechazó de forma tajante la propuesta, por lo que no pudo saber más detalles de dicho ofrecimiento. "No me dijo ni cómo ni cuándo, pero, le respondí al tiro que no, ya que además quería que nos juntáramos", aseveró.

Algunas chilenas han logrado ser parte de la revista Playboy. Entre ellas están Daniella Chávez, que logró ser portada en dos oportunidades, para las ediciones de México y Venezuela; Alejandra Díaz y también la actriz y modelo, Lorenza Izzo.

