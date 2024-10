Marisela Santibáñez contó que se casó hace siete meses con pololo de su infancia: "Yo sabía que era el amor de mi vida"

05 oct. 2024 - 20:15 hrs.

La diputada del Partido Comunista (PC) Marisela Santibáñez compartió en un programa de televisión uno de los momentos más importantes de su vida. Y es que la congresista dio a conocer que se casó hace siete meses en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, con Álvaro Ahumada, su pareja desde hace 6 años.

Eso sí, Santibáñez agregó una particularidad en el programa televisivo: Su marido también fue su pololo en la infancia y, según la propia diputada, lo calificó como "el amor de mi vida".

"Ese hombre es el primer beso con lengua que yo me di en mi vida a los 13 años. Yo tenía 13 años, él tenía 15 años, en el barrio", comenzó diciendo la diputada.

Si bien el amor en la adolescencia no prosperó, Marisela Santibáñez dijo que "después de 32 años nos encontramos, llevamos 6 años. Y me casé".

¿Por qué se habían distanciado Marisela Santibáñez y Álvaro Ahumada?

En el pódcast "Hoy es Hoy", que fue conducido por Pamela Díaz y la comediante "Chiqui" Aguayo, la diputada contó los motivos que provocaron su distanciamiento de Álvaro Ahumada.

"Fue una vez, yo no me dio bola más porque yo le dije que estaba en primero medio, y yo estaba en séptimo básico. Como le mentí, me dijo 'mujeres mentirosas'", contó Marisela Santibáñez.

Eso sí, también reconoció que "yo sabía que el Álvaro era el amor de mi vida, siempre lo supe".

