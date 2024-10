Semana de la Moda de París: Esta es la hija de Nicole Kidman que acaba de debutar como modelo a sus 16 años

La Semana de la Moda de París es el escenario donde los sueños de muchos diseñadores y modelos se hacen realidad. Y este año, quien tuvo la fortuna de debutar a lo grande fue nada más y nada menos que Sunday Rose, la hija de Nicole Kidman.

Con solo 16 años de edad, la joven de Nashville, Tennessee, sorprendió a más de uno al caminar con la actitud de toda una profesional sobre la pasarela parisina.

Sunday Rose debutó al abrir el desfile de la colección Primavera-Verano 2025 de MiuMiu. El atuendo que lució en la pasarela fue un sencillo pero vanguardista vestido blanco sin mangas y un lazo largo en el escote.

For Spring/Summer 2025 show, Miu Miu continues to build its world of diverse and fierce individuals, true characters inhabiting its clothes.



Featuring #SundayRoseKidmanUrban, #Minnie, #HilarySwank. #MiuMiu#MiuMiuSS25 pic.twitter.com/CIB1UBYfba