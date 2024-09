Así interpreta Becky G la famosa canción de Selena Quintanilla "Como la flor"

La cantante y compositora Becky G volvió a demostrar su admiración por la legendaria Selena Quintanilla en un evento exclusivo realizado en la ciudad de Los Ángeles, California.

Durante una presentación en el lanzamiento de una nueva bebida de una empresa tequilera, la intérprete de "Chanel" sorprendió a los presentes al cantar durante su show algunos de los éxitos más grandes de la Reina del Tex-Mex.

Con su carisma inigualable, Becky G se encargó de rendir un emotivo homenaje a Selena, transportando al público a una época dorada de la música latina.

Con un sombrero y atuendo blancos y de lentejuelas plateadas, al mejor estilo Selena, Becky G se presentó sobre el escenario para iniciar su homenaje con el icónico tema de Quintanilla, "Como la Flor".

The mic is on 🎤. Becky G honors Selena Quintanilla with a live rendition of ‘Como La Flor’ at a @Patron Tequila launch event. #BeckyG pic.twitter.com/BmBQP5Tict