El "mea culpa" de Gonzalo Valenzuela tras ser sorprendido manejando bajo la influencia del alcohol: "Asumo mi error"

02 sept. 2024 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

El actor nacional, Gonzalo Valenzuela, se vio envuelto hace pocos días en un lío policial, al ser controlado por Carabineros a la salida de un centro deportivo de la capital, donde fue sorprendido manejando bajo la influencia del alcohol.

Fue sometido a un alcohotest, lo que corroboró la situación. Tras este incidente, el intérprete hizo su “mea culpa” sobre la situación.

¿Qué dijo Valenzuela?

El incidente ocurrió la última semana de agosto, cuando Valenzuela salió de un centro deportivo ubicado en la comuna de Lo Barnechea, cuando fue fiscalizado por Carabineros en avenida La Dehesa.

En diálogo con Las Últimas Noticias contó que “fui a jugar pádel porque estoy preparando una película que requiere que el personaje juegue pádel. Estaba a dos cuadras de mi casa, fui en auto. Cuando terminamos el partido, el equipo perdedor tenía que ponerse con algún bebestible. Cuando llegamos a la mesa ya estaba servido un schop”.

Añadió que “después nos tomamos el schop y cada uno se fue a su casa. Yo tomé el auto, salí de lugar y a la vuelta, casi a la salida, estaban los Carabineros, controlando”, agregó.

A pesar del mal rato, reconoce que “está bien que controlen”.

El “mea culpa”

“El carabinero me preguntó si había bebido y le dije que me había tomado un schop. Me hizo el alcohotest y tenía 0,4 gramos. Que es poco, pero en la tolerancia cero igual me gané una multa”, detalló.

“Asumo mi error, lo lamento, cometí el error de tomarme un schop después de jugar pádel e irme manejando a la casa que está al lado. Debería haber ido caminando nomás. Así que recomiendo que se tomen el schop en la casa nomás”, cerró.

