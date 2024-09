Maite Orsini se refiere a una posible maternidad con Jorge Valdivia: "Por suerte mi pareja está jubilada"

01 sept. 2024 - 19:15 hrs.

La relación de la diputada Maite Orsini con el retirado futbolista Jorge Valdivia se ha vuelto una de las más mediáticas en el mundo del espectáculo, debido a la separación que tuvo "el Mago" de Daniela Aránguiz.

En un programa de televisión, la parlamentaria del Frente Amplio entregó detalles de su relación y se refirió a si estaba en sus planes una pronta maternidad junto a su pareja.

"Estoy contenta, estoy bien, estoy tranquila. Lo pasamos bien, disfrutamos, somos amigos", partió diciendo Orsini.

Además, reveló algunos gestos románticos que ha tenido el "Mago" con ella. "Muchas veces sale de su programa tarde en la noche, viaja hasta allá, solo para llegar a Valparaíso donde yo trabajo, a dormir conmigo (...) Es súper detallista, súper cariñoso", señaló la diputada.

Una de las invitadas del programa le preguntó directamente a Orsini si le gustaría ser madre, a lo que dijo "creo que hay muchas formas distintas de maternar, no necesariamente pariendo". Bajo esa línea, la diputada señaló que es madrina de una niña que conoció haciendo un taller en el Servicio de Mejor Niñez.

Sin embargo, la diputada confesó que "también no descarto del todo la posibilidad de parir". Además, también se refirió al eventual rol que tendría el "Mago".

“Igual, por suerte mi pareja está jubilada, entonces tiene harto tiempo para criar, pero no, no está dentro de mis planes por ahora embarcarme en un proyecto de maternidad de ese estilo. Tengo 36 años, tampoco tengo muchos años para hacerlo, pero no sé”, concluyó Orsini.

