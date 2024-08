Se agranda la familia: Julián Elfenbein comparte foto de su pareja Verónica Calderón junto a los hijos de ambos

22 ag. 2024 - 18:05 hrs.

Hace algunos meses se conoció que el conductor de televisión Julián Elfenbein rehizo su vida amorosa y comenzó una relación con Verónica Calderón, una mujer alejada de los medios de comunicación y publicista de profesión.

Si bien para los medios de comunicación el nombre de Verónica puede ser desconocido, lo cierto es que en el mundo empresarial no lo es, puesto que es heredera de una de las tiendas de retail más grandes de Chile y ha tenido públicos problemas con sus hermanos.

La tierna foto de Julián con Verónica y sus familias

En su cuenta de Instagram, Julián publicó una imagen en la que aparece Verónica Calderón comiendo en un restaurante y gozando de una especial compañía: los hijos de los anteriores matrimonios que cada uno tuvo anteriormente.

En la fotografía, se aprecia a Sarah y Benjamín, los hijos mayores de Elfenbein, sentados a un lado de la mesa, y frente a ellos otros cuatro adolescentes, que serían los hijos de Verónica Calderón. Sobre la mesa, se aprecia que solo habían llegado los bebestibles.

Julián Elfenbein y Verónica Calderón

Sobre la imagen, Julián escribió, en inglés, "being part of a family means smiling for a photo", lo que se traduce al español como: "Ser parte de una familia significa sonreír para una foto". Allí, Julián etiquetó la cuenta de Instagram de la mujer.

Historia de Julián Elfenbein

Fue en junio de 2024 cuando Elfenbein confirmó el romance con Verónica Calderón. En una conversación que tuvo con Las Últimas Noticias (LUN), detalló que comenzaron su relación amorosa a principios de este año.

