"Mi corazón está muy bien": Laura de la Fuente habla sobre su relación amorosa

15 ag. 2024 - 17:15 hrs.

Desde hace algunas semanas corrían los rumores de que la hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro, Laura de la Fuente Castro, estaba en una relación sentimental, debido a que la influencer compartió fotos en su Instagram donde se le ve con otra joven.

Tras los rumores, fue la propia Laura quien confirmó su noviazgo con Paulina Rojas, una joven que, a diferencia de ella, no es influencer en redes sociales y tampoco es conocida en los medios.

Instagram

Ahora, en una nueva entrevista con Publimetro, la hija de la expareja se refirió a su relación sentimental y aseguró que se encuentra "bien, estoy muy contenta la verdad, así que mi corazón está muy bien".

Hace unos días, la joven subió unas fotografías a Instagram donde se le ve en la nieve, específicamente en Valle Nevado, instancia en que también estuvo acompañada de Paulina.

En dicha publicación, su madre le dejó un emotivo mensaje que decía: "¡Tan linda mi amor! ¡Te adoro y admiro! ¡Eres una tremenda mujer! ¡Sólida! ¡Bella por dentro y por fuera! Sigue brillando y compartiendo tu luz solo como tú lo sabes hacer", comentó orgullosa Angélica Castro.

Instagram

"No me cierro a nada"

En la entrevista también se le preguntó a Laura de la Fuente si estaría dispuesta a participar en algún proyecto televisivo en el futuro, a lo que señaló que "puede ser, obviamente no me cierro a nada, pero en este momento no hay como nada específico que me llame la atención tan directamente".

Instagram

Eso sí, al ser consultada específicamente si ingresaría a un reality show, la joven dijo que “no sé, porque ahí, yo creo que quizás soy un poco más reservada con ciertas partes de mi vida privada y no sé si está en mi perfil, ahora también depende del reality".

"Tendría que verlo en el momento, porque en este momento por lo que veo el reality no es algo tan, siento, de mi perfil, pero siempre digo nunca decir nunca, porque después quizás aparece un reality que sí me interesa”, concluyó la joven.

