"Cumplí el sueño de todos": Pamela Leiva detalló el gran logro personal que fue consecuencia de Viña 2023

14 ag. 2024

Fue en febrero del 2023 cuando Pamela Leiva llegó al escenario del Festival de Viña del Mar, llevándose no solo los aplausos del público y los televidentes, sino que también las dos Gaviotas que se entregan como premio, reconociendo así el trabajo que desempeñó en la Quinta Vergara.

Llegar al Festival de Viña del Mar es un sueño para muchos humoristas, ya que una buena presentación puede ser un trampolín para un excelente año laboral. Esto fue lo que precisamente vivió Leiva, lo que trajo consigo cumplir uno de sus grandes sueños.

¿Qué hizo Pamela Leiva con su dinero?

En conversación con el medio Página 7, Pamela explicó que el dinero que le pagaron por el contrato con el Festival de Viña del Mar lo gastó por completo en la misma rutina, con el objetivo de enriquecer la presentación que lideró.

"Con lo que me pagaron ahí, me lo gasté en el mismo show (...) de la plata que me pagaron, me quedé casi con nada porque todo ese dinero lo invertí en la misma presentación", indicó, valorando que dicho dinero se multiplicó en el año.

"Fue una inversión que trajo mucha abundancia después y eso me permitió poder juntar el pie para la casa propia", aseveró. "Me compré un departamento, así me cambió la vida, por fin tengo dónde caerme muerta (…) cumplí el sueño de todos los chilenos, la casa propia", acotó.

Luego pasó a detallar otros beneficios que trajo también su exitoso show en el Festival, a nivel de visibilidad como humorista, más allá del dinero que logró recaudar a lo largo del año en los innumerables espectáculos que realizó.

"Me cambió la vida (el Festival) no solo por eso (compra departamento), sino que también en la convocatoria, antes me costaba mucho luchar con la convocatoria de mis shows, pues hacía el 2 por 1 o regalaba entradas", confesó.

