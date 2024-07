Carmen Gloria Bresky presentó a su nueva pareja en redes sociales: Es tatuador y tiene 34 años

29 jul. 2024 - 10:52 hrs.

Durante el fin de semana, la actriz Carmen Gloria Bresky celebró su cumpleaños número 46, en compañía de sus tres hijos, su nieto, y además, su nueva pareja, un tatuador llamado Rodrigo, quien es 12 años más joven que ella.

Bresky subió a través de sus redes sociales una galería de imágenes en donde aparece en compañía de sus hijos y también, con su novio, con quien no ocultó lo enamorada que está y apareció de lo más abrazada e incluso, dándole besos.

Nueva pareja de Carmen Gloria Bresky

El nuevo novio de Carmen Gloria Bresky

Durante la noche de este domingo 28 de julio, Carmen Gloria Bresky subió una serie de fotos correspondientes a lo que fueron los festejos de su cumpleaños, en las que se aprecia a su hijo mayor, Dante, sus dos hijos menores, Luciano y León, fruto de su terminada relación con el actor Sebastián Layseca, y además, su nieto Gael.

"Semana cumpleañera. Agradecida de mi camino recorrido, de quienes me aman, de mi familia que me apoya, mis hijitos amados, mi Gael que me roba el corazón cada vez que me mira y me dice Yoya, amigos, que siempre están ahí", redactó.

Carmen Gloria Bresky y su familia

Al deslizar por la galería, al final encontramos las imágenes en las que posó junto a su galan, Rodrigo, de 34 años de edad. Si bien no lo etiquetó de forma oficial, el perfil del profesional de la tinta es público en Instagram, y se aprecia en los posteos de él que Carmen Gloria ya le dejaba románticas dedicatorias.

Nueva pareja de Carmen Gloria Bresky

El fin de la soltería de Carmen Gloria Bresky

Cabe precisar que tiempo atrás, Bresky ya había dado la pista de que su novio es tatuador, y lo conoció justamente cuando tenía ganas de hacerse un tatuaje. "Me cae muy bien, es muy simpático, quedé en que me iba a tatuar", expresó en ese entonces en conversación con Pamela Díaz.

Rodrigo, pareja de Carmen Gloria Bresky

Un romance que llegó de casualidad, ya que la actriz, tras separarse de Sebastián Layseca luego de más de dos décadas juntas, no tenía intención de tener una nueva relación. Solo alcanzó a estar cerca de dos años sola.

"Mi idea era estar sola, harto rato, porque soy superbuena para estar emparejada (…), no soy de estar mucho rato soltera (…), me gusta ‘embalarme’ con alguien. Inventarme con quién es otra cosa; forzar una relación, esa gente que siempre busca estar enamorada, creo que no", señaló en conversación con Pamela Díaz.

Todo sobre Famosos chilenos