"Llego a mi casa llorando": El desahogo de la actriz Nathalie Vera ante ataques xenofóbicos

Luego de su participación en la teleserie "Pobre Novio" y en otras producciones de Mega, la actriz venezolana Nathalie Vera se ha convertido en toda una figura de las redes sociales, donde comparte cómicos videos y recomendaciones.

En Instagram, en concreto, suma más de 198 mil seguidores. Si bien las publicaciones que sube suelen obtener reacciones positivas, la influencer también ha sido víctima de odiosos mensajes, en donde suelen atacarla por su origen.

Durante este martes, Vera confesó que estos ataques no solo provienen de personas que están detrás de una pantalla, ya que "en la vida real" también le ha tocado enfrentar este tipo de comentarios. Mediante sus stories, detalló que "siempre me pasa cuando estoy sola".

"Llego a mi casa llorando"

"¿Cómo han sobrellevado la xenofobia en la calle? Yo me veo muy valiente, pero siempre me voy llorando porque me duele y sé que no todos son así, pero es mega doloroso", escribió en el post.

En la secuencia, Nathalie trasparentó que este tipo de situaciones le ocurren con frecuencia: "Quiero comentar sobre algo que es bastante serio, pero a la vez como que yo digo 'no sé cómo enfrentarlo'. Si a ustedes les ha pasado, ¿cómo han hecho?. Últimamente, he estado recibiendo mucho odio, mucha xenofobia".

"En la vida real, porque en las redes sociales de verdad como que me vale, no me importa (…), pero cuando me pasa en la vida real nunca he respondido, siempre me he quedado en shock", reveló.

Asimismo, declaró que "en mi cabeza no cabe que una persona te pueda odiar por simplemente no ser de tu mismo país. Luego de que me pasan esas cosas llego a mi casa llorando, no sé como actuar".

Finalmente, la actriz de "Casado con Hijos" pidió consejos a sus seguidores para así enfrentar estos incómodos momentos: "Acá en mi casa me invento cinco mil groserías, garabatos para decir, pero no lo hago, entonces ayuda".

