Es el carismático meteorólogo de Mega: Conoce la edad y la trayectoria de Jaime Leyton

Con el paso de los años se ha convertido en toda una figura televisiva y de las redes sociales. Hablamos de Jaime Leyton, el meteorólogo de Mega, quien además de ser uno de los rostros más dinámicos de "El Tiempo", se ganó el cariño de la audiencia con su simpatía.

El experto pasó de trabajar en una oficina, como jefe de la oficina de Análisis y Pronósticos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), a aparecer diariamente en la pantalla chica, informando a millones de chilenos sobre las condiciones climáticas de cada región del país.

¿Quién es Jaime Leyton?

Jaime Leyton Aguirre nació el 20 de febrero de 1963, por lo tanto, tiene 61 años. Dueño de una trayectoria de casi tres décadas en el área de pronósticos, el profesional realizó sus estudios de Meteorología en la extinta Universidad Real de Chile.

Posteriormente, en 2007 cursó un Magíster en Medio Ambiente en la Universidad de Santiago de Chile. De acuerdo a su perfil de LinkedIn, se ha especializado en Meteorología de Montaña, Pronósticos para la Calidad del Aire, Pronósticos Agrometeorológicos.

Según contó hace algunos años en "El Late de Nuevo Tiempo", su llegada a la TV ocurrió por un hecho circunstancial, ya que la persona encargada de prensa de la DMC sufrió un problema de salud y él se ofreció para reemplazarlo.

Mientras cumplía esa labor, "surgió el interés profesional de ir a la Antártica por un año, pero tenía algunos exámenes médicos pendientes".

En la espera, se dio la oportunidad de realizar una prueba de cámara para Mega. "Dije casi por bromear, 'voy a participar, a ver qué es lo que he aprendido sobre atender a la prensa'. Me fue bien, resultó y me invitaron a estar permanentemente en las mañanas", relató en ese entonces.

En agosto de 2013, "Don Jaime" aparecía por primera vez en el noticiero de la señal para dar su pronóstico del tiempo. Poco a poco fue mostrando su lado más lúdico y hoy, a más de una década, fue ganando popularidad incluso entre el público más joven.

El querido meteorólogo suele estar presente en los distintos canales digitales de Meganoticias, especialmente en TikTok, donde causa furor por su personalidad y su disposición para participar en los denominados "trends" de la plataforma.