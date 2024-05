Perla Ilich sincera por qué sus hijos no van al colegio y estudian en casa

17 may. 2024 - 14:38 hrs.

La gitana Perla Ilich explicó los motivos por los cuales sus hijos Michelle, Mateo y Carolina no asisten al colegio.

La influencer utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer las razones de la decisión que tomó tras un problema que vivió su hija mayor e incluso confesó que Michelle fue quien le sugirió hacer pública la situación.

"Muchos niños son crueles"

En la publicación, la emprendedora detalló que como gitana, siempre le preguntan por qué sus hijos no estudia.

"Mis hijos estudian en casa, me senté con mi hija mayor y le dije ¿quieres ir al colegio? Me dijo 'mamá, quiero empezar -a estudiar- en casa para no llegar y sentirme incómoda en el colegio'", comenzó explicando.

El motivo que Michelle tuvo para tomar esa decisión radica en complejas situaciones que vivió cuando asistía al colegio.

"Muchos niños son crueles", expresó Perla, para luego añadir que su hija "el año pasado asistió al colegio y no lo publiqué por respeto a ella. Vivió un momento muy doloroso e incómodo, ya que muchos de los compañeros se burlaron".

La gitana también comentó que esta aclaración la entrega luego de haber recibido múltiples críticas respecto a la formación escolar de sus hijos.

"¿Por qué lo hablo ahora? Porque he recibido muchos mensajes de críticas, de que vulnero la decisión de educación y derechos de mis hijos. Soy una madre que apoya a sus hijos, me encantaría que tengan lo que yo no tuve, un título y ejercer una profesión", sinceró.

"Después de lo que Michelle vivió, soy una madre que en serio, igual que muchas, da todo y salgo como león en defensa si mis hijos son vulnerados, así que respeto la decisión que quiere Michelle, lo que no significa que no se estén educando en casa", concluyó Perla.