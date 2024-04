"Me tiene muy entretenido": Pancho Melo aborda éxito en TikTok y su rol en "Al Sur del Corazón" en De Paseo

07 abr. 2024 - 18:16 hrs.

En el programa de Mega, "De Paseo", Francisco "Pancho" Melo, a quien veremos dentro de poco en la teleserie, "Al sur del corazón", abordó su rol protagónico en la producción televisiva que comienza el martes.

Además, el actor nacional se refirió al éxito que han conseguido sus videos en TikTok, luego de comenzar a crear contenido para la plataforma.

¿Qué dijo Pancho Melo sobre éxito en TikTok?

Cuando "Cote" Quintanilla, conductora de "De Paseo", se encontraba con parte del elenco de "Al sur del corazón", reveló que su protagonista, "Pancho" Melo, les envió un mensaje a sus compañeros de elenco.

Mega

El actor comenzó comentando que "me imagino que ya están un poco al tanto de que me metí en este mundo del TikTok y todo eso. La verdad entiendo bien poco, pero me tiene muy entretenido".

"Es un espacio refrescante de humor y de conexión con unas audiencias nuevas", agregó.

Posteriormente, aseguró que "me han pedido que muestre los videos, pero creo que hay que dedicarse a mostrar la teleserie. Así que me imagino que no van a mostrar ningún TikTok, ni nada de eso, supongo ¿verdad?".

Tras esto, desde el programa comenzaron a reproducir una serie de sus videos de TikTok ante la risa de sus compañeros de elenco en "Al sur del corazón", producción en la que Melo interpretará al personaje principal, Manuel Toro.

